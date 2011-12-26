610 کیلوگرم انواع مواد مخدر در گلستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سید محمود میر فیضی گفت: در 9 ماهه نخست سال جاری 42 باند تهیه و توزیع موادمخدر در سطح استان شناسایی و متلاشی شد.

وی ادامه داد: با تلاش مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر در 9 ماهه نخست امسال 49 دستگاه خودرو و 18 دستگاه موتورسیکلت متعلق به قاچاقچیان موادمخدر توقیف و چهار قبضه سلاح نیز از آنان کشف شد.



فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به اینکه برای ریشه کن کردن اعتیاد در جامعه نیاز به یک عزم ملی است، بیان کرد: آموزش عمومی پیشگیری از اعتیاد باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.



وی در پایان بر تعامل و همکاری سایر دستگاههای اجرایی در پیشگیری از اعتیاد تأکید کرد.