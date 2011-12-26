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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۳۷

نشست تخصصی کارگروه درس دین و زندگی در بهارستان برگزار شد

نشست تخصصی کارگروه درس دین و زندگی در بهارستان برگزار شد

بهارستان - خبرگزاری مهر: نشست تخصصی استانی کارگروه درس دین و زندگی به میزبانی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان به عنوان دبیرخانه درس دین و زندگی در کانون شهید مطهری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست داود محمودی معاون آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان به بیان اهداف برگزاری این نشست پرداخت و هدف عمده از برگزاری این  نشست را شناسایی و بررسی راهکارهای اجرایی کاهش افت تحصیلی دانست.

مدیر گروه مقطع راهنمایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران نیز در این همایش به تشریح وضعیت موجود، روشها و نحوه تدریس درس دین و زندگی، معایب و مشکلات موجود و راه های رفع این واقص و نیز تقویت و رشد روشهای موثر در تدریس پرداخت.

در بخش دیگری از این همایش صفرزاده نیز به عنوان مدعو و سخنران ویژه برنامه، سخنانی را ایراد کرد.

وی گنجاندن روایات و احادیث ائمه معصومین را کاری بسیار بزرگ و برشمرد و عنوان کرد: پیام قرآن و معصومان پیام دین است و به تصویر کشیدن و انتقال این پیام به دانش آموزان وظیفه ماست.

در پایان نیز با تشکیل کارگروه های تخصصی و ارائه گزارش از فعالیتهای دبیرخانه و نیز ارائه گزارش نتایج تشکیل کارگروه ها توسط نمایندگان این همایش خاتمه یافت.

کد مطلب 1494209

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