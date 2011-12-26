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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۴۱

گریوانی:

تولید ماهی در خراسان شمالی 25 درصد افزایش یافت

تولید ماهی در خراسان شمالی 25 درصد افزایش یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: تولید ماهی سردآبی در استان طی 9 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 25 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید گریوانی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 615 تن ماهی سردآبی در استان تولید شد.

وی تصریح کرد: رهاسازی بچه ماهی، وزن برداشت بالا و استفاده بهینه از سیستم مکانیزاسیون در این مزارع از مهمترین دلایل افزایش تولید ماهی سرد آبی طی سال جاری در استان بوده است.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی همچنین یادآور شد:  پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 800 تن ماهی در استان تولید شود.

گریوانی در ادامه وجود شش هزار منبع آبی در استان شامل چشمه، چاه، قنات و رودخانه با دبی سالانه 844 میلیون متر مکعب و متوسط دمای هوای سالانه 10 تا 15 درجه سانتیگراد را از مهمترین ظرفیتهای مناسب استان برای سرمایه گذاری در زمینه تولید انواع ماهیان بویژه ماهیان سردآبی بیان کرد.

وی افزود: درحال حاضر51 مزرعه سردآبی و 12 مزرعه گرمابی پرورش ماهی در خراسان شمالی فعالیت دارند.

کد مطلب 1494210

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