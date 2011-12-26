رضا صفائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرداری محلی برای پاسخ به نیازهای شهروندان در حوزه های مختلف شهری است، پاسخگویی مناسب به آنها برای رسیدن به نتیجه مطلوبتر از دغدغه های همیشگی مسئولان این نهاد بوده است.

وی افزود: در این زمینه با رفتار مناسب و اسلامی کارمندان در حوزه هایی که بیشترین ارباب رجوع را دارند تا حدودی به این مهم جامه عمل پوشانده ایم.

مدیر روابط عمومی و بازرس ویژه طرح تکریم ارباب رجوع شهرداری رباط کریم عنوان کرد: معاونتهای فنی و شهرسازی، فنی و عمرانی ، خدمات شهری و ... که بیشترین آمار مراجعه کننده و ارباب رجوع را دارند، با آموزش کارکنان در آن حوزه و نحوه برخورد و پاسخگویی به ارباب رجوع، رضایت هرچه بیشتر شهروندان را کسب می کنند.