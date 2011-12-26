طراحی"ساختمان سبز" در یک شهر گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر دوشنبه در جمع هیئت مدیره این شرکت افزود: واحد پژوهش شرکت گاز استان گلستان با هدف آشتی با طبیعت، حفظ و صیانت از محیط زیست، پروژه تحقیقاتی طراحی ساختمان سبز را در هفته پژوهش آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه این پروژه با همکاری واحد پژوهش شرکت برای اولین بار در کشور اجرا می شود، افزود: طرح مطالعاتی ساختمان سبز به صورت پایلوت در شهر جلین با هدف تولید ساختمانی با کاربری اداری، مسکونی در سه طبقه به اجرا در خواهد آمد و ما شاهد تحول بزرگی در عرصه زیست محیطی خواهیم بود.

مدیرعامل گاز گلستان تصریح کرد: در طراحی این پروژه تحقیقاتی توجه ویژه به اقلیم آب و هوائی شده است به نحوی که شرایطی فراهم خواهد شد تا از جریان هوای گرم و سرد برای گرمایش و سرمایش ساختمان به نحو احسن استفاده کنیم.

سنگدوینی در ادامه گفت: این طرح با همکاری یکی از شرکتهای توانمند استان به منظور استفاده از قابلیتها و توانائیهای شرکتهای معتبر بومی پیاده سازی خواهد شد و افتخاری برای استان خواهد بود.



وی افزود: در حال حاضر استفاده بهینه از انرژیهای تجدید پذیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است تا بتوان بخشی از انرژی مورد نیاز ساختمان را در صورت امکان از این طریق تامین کنند که خوشبختانه گاز گلستان در این امر پیشتاز است.

وی گفت: با اجرای موفق این پروژه مطالعاتی آن را در همه استان اجرا خواهیم کرد تا بتوانیم قدم مثبتی را در زمینه صیانت از طبیعت و محیط زیست بر داریم.

مدیرعامل گاز گلستان افزود: اجرای پروژه مروجان انرژی نیز برای اولین بار در کشور از ابتدای هفته پژوهش در استان آغاز شده است.

سنگدوینی بیان داشت: در این طرح نیز واحد پژوهش شرکت گاز استان گلستان با هدف پیاده سازی و بهینه سازی مصرف انرژی در بخش خانگی اقدام به انجام تحقیق میدانی و اجرایی این طرح در سطح شهر گرگان کرده است.

سنگدوینی ابراز داشت: در این پروژه نیز تعداد 80 واحد مسکونی شامل آپارتمانها و ساختمانهای ویلایی با سیستم های گرمایش متنوع به مدت شش ماه تحت نظارت و کنترل دقیق کارشناسان آموزش دیده طرف قرارداد این شرکت خواهند بود.