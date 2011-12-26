طرح بازدید رایگان از دودکشهای ساختمانی در شهریار اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اجرای طرح بازدید رایگان از دودکشهای ساختمانی در مناطق مختلف شهریار کارشناسان پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار با توجه به تماس برخی از همشهریان با سامانه 125، علاوه بر مشاوره تلفنی، به صورت حضوری 51 مورد به شهروندان مشاوره ارائه کردند.

همچنین این کارشناسان در زمان اجرای طرح در مجموع 211 مورد دودکش تصرفات مسکونی و اداری را مورد بازدید و ارزیابی قرار دادند و نسبت به مشاوره و ارائه دستور العمل ایمنی لازم برای رفع نقص و ایمن سازی محیط به ساکنان محل هشدار دادند.

کارشناسان این سازمان با حضور در محلات مختلف، وجود دودکش در نمای ساختمان، استفاده چند دستگاه گاز سوز از یک دودکش مشترک، عدم استفاده لوله دودکش با قطر مناسب برای وسایل گرمایشی گازسوز، عدم استفاده لوله دودکش با قطر مناسب جهت وسایل گرمایشی گازسوز را مشاهده کردند که در این زمینه هشدارهای لازم را به شهروندان ارائه دادند.

در این زمینه شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه مورد نا ایمن در ارتباط با دودکشهای ساختمانی سریعا مراتب را با شماره تلفن های 125 ،65222122 به سازمان آتش نشانی شهریار اعلام کنند.

توصیه های ایمنی آتش نشانی به شهروندان



واحدهایی که بخاری در هال با دودکش استاندارد مورد استفاده قرار می دادند به علت متراژ کم واحدها از نصب بخاری در اتاق خواب بعلت کمبود هوای لازم خودداری کنند.

عدم استفاده از دودکش مشترک مابین آبگرمکن و هود

توصیه شد از لوله های آکاردئونی به علت عدم آب بندی طرفین لوله و مواج بودن مسیر داخل آن و احتمال سوراخ بودن آن و گرم شدن لوله سبب ایجاد انحنای آن می شود و در نتیجه محصولات احتراق وارد فضای داخل خانه می شود.

واحدهایی که دودکش آنها در نمای ساختمان قرار دارد باید از پکیج فن دار استفاده کنند.