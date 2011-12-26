طرح تحقیقاتی ناهنجاریهای تغذیه ای باغات زیتون رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته پژوهش در مراسمی با حضور محمد علی کمالی معاون تحقیقات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور، صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و جمعی از کارشناسان از دستاورد طرح تحقیقاتی نقشه ناهنجاریهای تغذیه باغات زیتون استان قزوین رونمایی شد.

این طرح با هدف تعیین نیاز غذایی محصولات کشاورزی مهم استان و بررسی وضعیت خاکهای استان آغاز شده که نتایج نهایی آن در ابتدای سال 91 برای بهره برداران ارائه خواهد شد.

سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی برنامه ریزی و تولید محصولات کشاورزی، طرح گسترده ای را در مدت پنج سال از سال 1386 آغازکرده که این دستاورد به عنوان بخشی از پروژه اصلی است که در مرحله بعدی پس از تهیه نرم افزار ویژه استفاده از این اطلاعات برای خدکت رسانی مطلوب به کشاورزان در اختیار مراکز خدمات جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت.

بهره برداران با استفاده از اطلاعات این طرح و توصیه های انجام شده می توانند ضمن بهره برداری صحیح از نهاده ها و جلوگیری از هزینه های اضافی، به راندمان برداشت محصول بالاتری در زیتون دست پیدا کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در آئین رونمایی از این دستاورد گفت: امروز اهداف بلند بخش کشاورزی در حوزه پژوهش و تحقیقات طراحی شده است.

محمدرضا صفری افزود: باید نقش پژوهش و تحقیقات در بخش کشاورزی بسیار متنوع و توسعه یافته پیگیری شود.

وی تصریح کرد: جایگاه پژوهش و تحقیقات در توسعه کشور کاملا روشن و مشخص شده و نقش اساسی آن مورد توجه جدی قرار دارد.

صفری گفت: محور اصلی توجه و تاکید همه مسئولان کشور توسعه و ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی است و این کار زمانی محقق می شود که بتوانیم علم را وارد مزارع کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: همگرایی و همدلی همه بخشهای تحقیقاتی موجب ارتقای کشاورزی می شود و نقطه اوج کشاورزی زمانی است که محقق و مروج در کنار مزرعه باشند.

این مسئول اصلاح مصرف انرژی در مرغداریها و خاک ورزی حفاظتی را نمونه ای از طرح های تحقیقاتی ملی اجرا شده در استان دانست و گفت: این طرح شاخصه های اصلی در بخشهای تحقیقاتی و پژوهشی است.

صفری در ادامه به ایجاد ارتباط مستمر با کشاورزان اشاره کرد و گفت: در معرض دید قرار گرفتن ایستگاههای تحقیقاتی برای کشاورزان می تواند در بخش کشاورزی بسیار راهگشا باشد.

مهرزاد مستشاری رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین نیز گفت: در حال حاضر این مرکز از شرایط بسیار خوبی در ارایه طرح و پژوهش های تحقیقاتی کاربردی برخوردار است.

محصص مستشاری افزود: هم اکنون 146 طرح تحقیقاتی در استان در حال اجراست و فعال شدن بخشهای تحقیقاتی مانند دامپزشکی موجب رشد و ترقی بخش کشاورزی استان شده است.

حجت الاسلام محمود گروسی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم در خصوص ضرورت توجه به تحقیق و پژوهش از نظر اسلام و قرآن مطالبی بیان کرد.

در پایان از محققین و پژوهشگران بخش کشاورزی استان تجلیل شد.