  1. استانها
  2. تهران
۵ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۱۵

حبیبی:

سالن سینما شهرقدس بازسازی می شود

سالن سینما شهرقدس بازسازی می شود

قدس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس از بازسازی سالن سینما شهرقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود حبیبی با اعلام این خبر اظهار داشت: ایجاد محیط های فرهنگی که به راحتی قابل دسترسی برای خانواده ها باشد در راستای غنی سازی اوقات فراغت خانواده ها یکی از مسائل بسیار مهم در جامعه بوده که هم اکنون بسیاری از مسئولان در این راستا گام برداشته و سعی دارند تا با هماهنگی یکدیگر خدمات قابل ارزنده ای را به شهروندان ارائه کنند.

وی افزود: در حال حاضر شهرقدس فقط دارای یک سالن سینما بوده که با مشکلات عدیده ای روبه رو است که با توجه به این مهم، مطالعات اولیه در خصوص تعمیر اساسی این بنا در حال بررسی است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس عنوان کرد: با توجه به هماهنگی به عمل آمده و پیگیریهای صورت گرفته با مسئولان استانی مقرر شده که با نظر کارشناسان مربوطه نسبت به طراحی جدید و تعمیرات اساسی سالن سینما اقدامات لازم انجام شود.

حبیبی یادآور شد: با پیش بینیهای صورت گرفته امید می رود که در سال 91  این مهم صورت پذیرفته و از شهروندان درخواست می شود در حفظ و حراست از اموال عمومی کوشا بوده و از تخریب آنها خودداری کنند. 
کد مطلب 1494221

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها