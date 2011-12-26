اعضای هیئت اجرایی انتخابات در گنبد کاووس انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان گنبد کاووس در جلسه معتمدان این شهرستان،از انتخاب هشت نفر اعضای اصلی و پنج نفر از اعضای علی البدل در هیئت اجرایی نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان خبر داد.

حیدرعلی احمدی گفت: هیئت اجرایی انتخابات در حوزه شهرستان گنبد کاووس با حضور 30 نفر از معتمدین شهرستان انتخاب شدند.



رئیس ستاد اجرایی انتخابات مجلس نهم در شهرستان گنبد کاووس با اشاره به نقش مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رهبری و اداره کشور افزود: در طول مدت انقلاب هر ساله در کشور انتخابات برگزار می شود که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از اهمیت بالایی برای نظام برخوردار است.

وی با بیان اینکه این انتخابات باید پشتوانه امنیت نظام باشد، اظهار داشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی باید همراه با استحکام و قانونی بودن در فضایی آرام با پشتوانه مردمی برگزار شود.

وی برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی شفاف را از وظایف هیئت اجرایی و برگزار کنندگان انتخابات عنوان کرد.



آقایان علیپوری، سیف الله بیگ زاده، عبدالناصر برخزی، نورقلی نیازی، نبی الله آخوندی، حسین صابری، ناصر احمدی، محمد سنچولی به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات و آقایان خلیل صوفی زاده، ایل امان فائز، محمد رضا پیاده کوهسار، سید علی حسینی و خانم سعیده مقامی نیا به عنوان پنج نفر اعضای علی البدل انتخاب شدند.