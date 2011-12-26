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۵ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۰۳

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز نشان درجه اول دانش دریافت کرد

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز نشان درجه اول دانش دریافت کرد

شیراز - خبرگزاری مهر: دکتر عبدالکریم وصال استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز نشان درجه اول دانش را از رئیس جمهور دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در مراسم اعطای نشان‌های دولتی به برگزیدگان فرهنگستان‌های کشور به هشت چهره برجسته علمی و دانشگاهی کشور نشان درجه یک دانش اعطا کرد.

دکتر عبدالکریم وصال که عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور است و تاکنون بیش از ۴۰ مقاله در مجلات معتبر علمی خارج از کشور از وی منتشر شده و ده‌ها سخنرانی نیز در محافل علمی بین‌المللی داشته است.

دکتر وصال از سال ۱۳۵۵ تاکنون عضو دایره امتحانات بورد تخصصی رادیولوژی ایران است.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان چهره برجسته جنوب کشور موفق به کسب نشان درجه اول دانش شد.

کد مطلب 1494224

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