گنجینه مفاخر گلستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی عصر دوشنبه در حاشیه برنامه های هفته ثبت احوال گفت: برای پر بار کردن این گنجینه نیاز به همکاری همه اعم از مردم و مسئولان است.

وی با اشاره به صدور کار ت ملی گفت: 100 درصد جمعیت استان تحت پوشش کارت ملی هستند.

علیرضا جمشیدی معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان باگرامیداشت روز ثبت و هفته ثبت احوال بر اتقان اسناد هویتی مردم تاکید کرد.

وی با اشاره به اسناد هویتی افزود: با صدور شناسنامه رایانه ای، اتقان مورد نظر انجام می شود.

سوم تا 9 دیماه هفته ثبت احوال نامگذاری شده است.