مصرف آب آشامیدنی در روستاهای خراسان شمالی پنج درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز برنامهر اظهار داشت: قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، مصرف آب آشامیدنی مشترکان روستایی استان 14 میلیون و 702 هزار و 843 متر مکعب بود در حالیکه با اجرای این قانون میزان مصرف این مشترکان به 13 میلیون و 299 هزار و 952 متر مکعب کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: این میزان کاهش مصرف در سال جاری در شرایطی صورت گرفته است که شمار مشترکان روستایی استان به 6.3 درصد و شمار قبوض صادره برای آنان نیز به 7.8 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی یادآور شد: در راستای اجرای این قانون، میزان مصرف آب آشامیدنی در بخش های کاربری مسکونی سه درصد، عمومی و اداری 3.2 درصد، آموزشی 14.6 درصد و در مساجد و سایر اماکن مذهبی نیز 26.9 درصد کاهش یافته است.

برنامهر افزود: این در حالی است که مشترکان این شرکت در بخش کاربری صنعتی استان 17.4 درصد افزایش مصرف آب آشامیدنی را بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها داشته اند.