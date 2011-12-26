  1. استانها
  2. بوشهر
۵ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۱۱

حیدری خبر داد:

ایجاد 14 هزار شغل در بخش مسکن استان بوشهر

ایجاد 14 هزار شغل در بخش مسکن استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان بوشهر از ایجاد 14 هزار شغل در بخش مسکن استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری عصر دوشنبه در بازدید از پروژه‌های اداره کل رفاه، کار و تامین اجتماعی در جم اظهار داشت: دولت نسبت به ایجاد اشتغال در مناطق مختلف کشور عزمی جزم دارد و در استان بوشهر نیز شاهد این امر با کیفیت و شتاب خوبی هستیم.

وی افزود: بعد از ادغام ادارات کار و تعاون شاهد انسجام خوبی در سطح استان هستیم و به نتایج خوبی نیز رسیده‌ایم و امیدوار هستیم در شهرستان‌ها نیز این روند تداوم یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با توصیه به کارکنان ادارات کار و تعاون برای انجام بهینه امور بیان کرد: تکریم ارباب رجوع باید سرلوحه امورات اداری ما باشد و با همفکری و همکاری یکدیگر و رعایت بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات در حل مشکلات و انجام امورات تلاش و جدیت به عمل آوریم.

حیدری دقت در انجام امورات تخصصی در حوزه فعالیتهای اداری را خواستار شد و گفت: افزودن اطلاعات و آگاهی کامل به قوانین و مقررات عامل مهم بهینه و مطلوب انجام دادن وظایف است.

وی بیان کرد: باید نسبت به ایجاد اشتغال در منطقه اهتمام ورزیم و به ویژه باید نسبت به انجام تعهدات اشتغال پایبند باشیم.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان بوشهر از ایجاد 14 هزار شغل در بخش مسکن استان بوشهر خبر داد و یادآور شد: بخش مسکن بیشترین میزان اشتغال در سطح دستگاه‌ها را داشته و هم‌اکنون بیش از 14 هزار شغل در 9 ماه امسال توسط مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن محقق شده است.

حیدری افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ایجاد اشتغال برای چهار هزار و 877 نفر و مسکن و شهرسازی با ایجاد اشتغال برای 9 هزار و 399 نفر نقش مهمی در اشتغال‌زایی در استان داشته‌اند.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جم نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده توسط این اداره گفت: تلاش زیادی برای اشتغال‌زایی در شهرستان صورت گرفته و نسبت به سال گذشته موفقیت‌های خوبی حاصل شده است.

ایرج محبی‌زاده با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال از طریق بند "و" ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه افزود: هدف از اجرای این ماده قانونی، ترغیب کارفرمایان به افزایش ظرفیت تولید و به کارگیری نیروهای جدید و بالا بردن اشتغال در واحدهای کارگری است.

وی اظهار داشت: کارفرمایانی که از این طریق به جذب نیروی کار جدید اقدام کنند، می‌توانند طبق بند "و" ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه از مزایای ویژه و تخفیفات بیمه‌ای بهره‌مند شوند. 

کد مطلب 1494234

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها