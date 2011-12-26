به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری عصر دوشنبه در بازدید از پروژه‌های اداره کل رفاه، کار و تامین اجتماعی در جم اظهار داشت: دولت نسبت به ایجاد اشتغال در مناطق مختلف کشور عزمی جزم دارد و در استان بوشهر نیز شاهد این امر با کیفیت و شتاب خوبی هستیم.

وی افزود: بعد از ادغام ادارات کار و تعاون شاهد انسجام خوبی در سطح استان هستیم و به نتایج خوبی نیز رسیده‌ایم و امیدوار هستیم در شهرستان‌ها نیز این روند تداوم یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با توصیه به کارکنان ادارات کار و تعاون برای انجام بهینه امور بیان کرد: تکریم ارباب رجوع باید سرلوحه امورات اداری ما باشد و با همفکری و همکاری یکدیگر و رعایت بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات در حل مشکلات و انجام امورات تلاش و جدیت به عمل آوریم.

حیدری دقت در انجام امورات تخصصی در حوزه فعالیتهای اداری را خواستار شد و گفت: افزودن اطلاعات و آگاهی کامل به قوانین و مقررات عامل مهم بهینه و مطلوب انجام دادن وظایف است.

وی بیان کرد: باید نسبت به ایجاد اشتغال در منطقه اهتمام ورزیم و به ویژه باید نسبت به انجام تعهدات اشتغال پایبند باشیم.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان بوشهر از ایجاد 14 هزار شغل در بخش مسکن استان بوشهر خبر داد و یادآور شد: بخش مسکن بیشترین میزان اشتغال در سطح دستگاه‌ها را داشته و هم‌اکنون بیش از 14 هزار شغل در 9 ماه امسال توسط مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن محقق شده است.

حیدری افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ایجاد اشتغال برای چهار هزار و 877 نفر و مسکن و شهرسازی با ایجاد اشتغال برای 9 هزار و 399 نفر نقش مهمی در اشتغال‌زایی در استان داشته‌اند.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جم نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده توسط این اداره گفت: تلاش زیادی برای اشتغال‌زایی در شهرستان صورت گرفته و نسبت به سال گذشته موفقیت‌های خوبی حاصل شده است.

ایرج محبی‌زاده با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال از طریق بند "و" ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه افزود: هدف از اجرای این ماده قانونی، ترغیب کارفرمایان به افزایش ظرفیت تولید و به کارگیری نیروهای جدید و بالا بردن اشتغال در واحدهای کارگری است.

وی اظهار داشت: کارفرمایانی که از این طریق به جذب نیروی کار جدید اقدام کنند، می‌توانند طبق بند "و" ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه از مزایای ویژه و تخفیفات بیمه‌ای بهره‌مند شوند.