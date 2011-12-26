سامانه الکترونیکی استعلام مشخصات کاندیداها در لرستان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز شلال نژاد در این رابطه اظهار داشت: همزمان با روز ملی ثبت احوال استعلام مشخصات هویتی و تابعیتی کاندیدا ها از ثبت احوال به عنوان یکی از مراجع رسمی سه گانه آغاز شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه سازمان ثبت احوال برای اولین بار در طول دوران انتخابات گذشته سامانه الکترونیکی استعلامات را در همه ادارات ثبت احوال کشور مستقر کرده است.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان یادآور شد: در این راستا فرمهای ارسالی به صورت شبکه ای از ادارات مربوطه استعلام و در کمترین زمان ممکن حداکثر 30 دقیقه پاسخها سیستمی و ماشینی به سازمان مرکزی و در نهایت به وزارت کشور ارسال می شود.