ربوده شدن 3312 فلسطینی در سال 2011 در حملات صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاسلام الیوم، "عبدالناصر فروانه" گفت : نظامیان رژیم اشغالگر در سال 2011 حدود 3312 فلسطینی را در همه اراضی اشغالی بازداشت کرده اند.

وی افزود: میانگین افراد بازداشت شده، 276 نفر در هر ماه و نه نفر در روز بوده است که به گروه خاصی محدود نشده است، بلکه همه اقشار را در برگرفته است.

فروانه اظهار داشت : بخش اعظم بازداشتها در کرانه باختری و بیت المقدس اشغالی و فقط 38 مورد در نوار غزه بوده است با این حال روند بازداشتها در مقایسه با سال 2007 کاهش داشته است.

شایان ذکر است که درسال 2007 تعداد افراد بازداشت شده 7612 بوده و در سال 2008 این رقم به 5818 رسیده و در سال 2009 تعداد بازداشت شدگان 5132 نفر بوده است.