پروژه آبرسانی به شهر سپیددشت لرستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اکبریان در این رابطه اظهار داشت: به دلیل تداوم خشکسالی سالهای گذشته، سطح آبهای زیرزمینی در منطقه سپیددشت کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

وی ادامه داد: این امر به گونه ای است که استحصال آب از اعماق زمین به لایه های نمکی نزدیک شده و علاوه بر کاهش وضعیت کمی بر کیفیت آب شرب شهر سپیددشت نیز تاثیر نامطلوبی گذاشته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان یاد آور شد: با این تفاسیر با حمایت مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور و استاندار لرستان منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه آبرسانی به شهر سپیددشت از محل اعتبارات خشکسالی استان تامین شد.

اکبریان عنوان کرد: هم اکنون اجرای پروژه آبرسانی به شهر سپیددشت آغاز شده که امیدواریم این پروژه با سرعت و دقت بیشتری به بهره برداری برسد و در زمانی کوتاهتر از برنامه زمان بندی، مشکل آب شرب شهر سپیددشت را رفع کنیم.