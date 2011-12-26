افراد دارای توانایی و شایستگی وارد عرصه انتخابات شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اینانلو اظهار داشت: تا روز یکشنبه، چهارم دی ماه سال جاری دو نفر برای حضور در انتخابات در شهریار ثبت نام کردند.

وی افزود: از تمامی کسانی که قصد حضور در این عرصه سرنوشت ساز را دارند، تقاضا می کنیم که ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول نکنند زیرا حجم فعالیتهای ستاد انتخابات در روزهای آخر ثبت نام افزایش خواهد یافت.

این مسئول عنوان کرد: معتمدان شهرستان انتخاب و لیست آنها نهایی شده و به تأیید نهایی هیئت نظارت رسیده، همچنین هیئت اجرایی انتخابات شهرستان شهریار تعیین شده است.

اینانلو در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تلاش مسئولان در شهریار، حضور حداکثری مردم انقلابی شهرستان در عرصه انتخابات است و ما منتظر ثبت یک رکورد جدید از مردم برای حضور حداکثری در این عرصه هستیم.

رئیس ستاد انخابات شهرستان شهریار گفت: انتخابات در این شهرستان طبق برنامه زمان بندی شده پیش می رود و طبق این برنامه مهلت ثبت نام از کاندیداها بعد از مهلت تعیین شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

وی اعلام کرد: از تمامی افرادی که توانایی و شایستگی خدمت رسانی به مردم را دارند دعوت می کنیم که وارد عرصه انتخابات مجلس شوند.