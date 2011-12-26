هنر استعدادهای بالقوه را شکوفا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در مراسم اختتامیه اولین جشنواره عکس بسیج استان البرز در فرهنگسرای امام علی (ع) عصر امروز دوشنبه در جمع هنرمندان و علاقمندان به هنر اظهار داشت: هنر به فرموده امام خمینی (ره) اگر هدفدار باشد معنای خود را بهتر پیدا می کند.

حدادی عنوان کرد: خدا انسان را آفریده و انسان هنر زیبایی در این جهان از قدرت لایزال الهی است و ترسیم انسان برمی گردد به فطرت حق طلبی و خدا جویی و هنرهایی که خداوند در وجود او نهاده است.

فرماندار ساوجبلاغ به دفاع مقدس و هنرثبت عکس و فیلم از آن دلاوریها و از خودگذشتگی ها اشاره کرد: صحنه هایی در دفاع مقدس شاهد بودیم که اگر بخشهایی از آن برای نسل جدید ثبت نمی شد با هیچ کلماتی نمی شد این لحظات را توصیف کرد و از جان گذشتگی و دلاوری رزمندگان اسلام در برابر رژیم بعث عراق که با همکاری بیش از 40 کشور سعی در شکست جوانان این مرزوبوم داشت هیچ اثری باقی نمی ماند و از یادها می رفت.

حدادی ابراز کرد: هنر می تواند اثر بخشی خود را در هر زمینه ای داشته باشد زیرا هنر ماندگار است و نظام سرمایه داری غرب که هم اکنون رو به اضمهلال نهاده بر خلاف شعار دفاع از حقوق بشر خودشان انسانها را در جلوی دوربینهای تلویزیونی و رسانه ای ضرب و شتم می کنند به این دلیل که با نظام سرمایه داری مخالفند و اینها برای نسلهای آینده به ثبت می رسد و عبرتهایی که از می شود گرفت باید گرفته شود و این هنر است که اثر بخشی خود را خواهد گذاشت.