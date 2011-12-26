اخبار کوتاه ورزشی از لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس رأی صادره کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، دیدار نساجی قائمشهر و گهر دورود از هفته اول بازی ها تجدید می‌شود.

این بازی به بهانه‌ عدم ارایه به موقع مدارک از سوی باشگاه گهر و از سوی سازمان لیگ آزادگان سه بر صفر به سود نساجی اعلام شد که با شکایت باشگاه گهر پرونده‌ای در کمیته انضباطی شکل گرفت.

در نهایت کمیته انضباطی بعد از بررسی همه‌جانبه پرونده رای به تجدید بازی داده است.

گویا نساجی هم به دلیل مشکلات مالکیت همانند گهر در هفته نخست بازی ها موفق به ارایه مدارک به فدراسیون فوتبال نشده بود تا اینکه در آستانه‌ بازی با پاس و در هفته دوم کورش رحمانی در قبال دریافت چک اجازه داد باشگاه مذکور با مالکیت فرد دیگری در مسابقات حضور پیدا کند.

رای کمیته انضباطی در این خصوص بر اساس مستندات قطعی است و باشگاه نساجی حق اعتراض به رأی صادره و هم چنین ارجاع پرونده به کمیته استیناف را ندارد.

حضور لرستان در لیگ گلف بانوان کشور

نخستین رقابت‌های لیگ بانوان فدراسیون گلف کشور از سه شنبه ششم دی ماه در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب آغاز می‌شود.

بنابر این گزارش مسابقات لیگ کشور با حضور هشت تیم در دو گروه چهار تیمی به صورت رفت و برگشت برگزار می شود. بر همین اساس دو تیم برتر هر گروه با یک دیگر مسابقه خواهند داد تا در نهایت قهرمان لیگ مشخص شوند.

تیم‌های هیئت گلف استان‌های تهران، لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان رضوی تیم‌های حاضر در لیگ بانوان را تشکیل می‌دهند.

بر اساس برنامه تیم‌ها از چهارشنبه تا جمعه این هفته مسابقات خود را انجام می‌دهند.