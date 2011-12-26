جویندگان کار در خراسان شمالی برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند

موسی رضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمامی بیکاران شهری و روستایی در استان برای ثبت نام به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مراجعه کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه افراد بیکار ثبت نام شده بعد از یک سال از این بیمه بهره مند می شوند، تصریح کرد: بر اساس این قانون مصوب به افراد بیکار 50 درصد از حداقل حقوق و اشخاص از کار بیکار شده نیز 55 درصد میانگین حقوق سه ماه پایانی دوره کاری خود را دریافت خواهند کرد.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان و گرمه و جاجرم تاکید کرد: اشخاصی که مبادرت به ثبت نام می کنند باید شماره ثبت نامی خود را دریافت کنند.

ثروتی یادآور شد: اجرای این قانون مصوب 30 هزار میلیارد ریال بار مالی دارد که آن از محل اعتبارات قانون هدفمندسازی یارانه ها و ماده 180 برنامه پنجم توسعه پیش بینی اعتبار شده است.