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۵ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۳۵

ثروتی تاکید کرد:

جویندگان کار در خراسان شمالی برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند

جویندگان کار در خراسان شمالی برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند

بجنورد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان و گرمه و جاجرم تاکید کرد: در راستای تصویب قانون بیمه بیکاری در مجلس شورای اسلامی، جویندگان کار در استان هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند.

موسی رضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمامی بیکاران شهری و روستایی در استان برای ثبت نام به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مراجعه کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه افراد بیکار ثبت نام شده بعد از یک سال از این بیمه بهره مند می شوند، تصریح کرد: بر اساس این قانون مصوب به افراد بیکار 50 درصد از حداقل حقوق و اشخاص از کار بیکار شده نیز 55 درصد میانگین حقوق سه ماه پایانی دوره کاری خود را دریافت خواهند کرد.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان و گرمه و جاجرم تاکید کرد: اشخاصی که مبادرت به ثبت نام می کنند باید شماره ثبت نامی خود را دریافت کنند.

ثروتی یادآور شد: اجرای این قانون مصوب 30 هزار میلیارد ریال بار مالی دارد که آن از محل اعتبارات قانون هدفمندسازی یارانه ها و ماده 180 برنامه پنجم توسعه پیش بینی اعتبار شده است.

کد مطلب 1494245

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