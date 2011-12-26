سه ورزشکار لرستانی به اردوی تیم ملی بسکتبال دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی کلانتریفرد در این رابطه اظهار داشت: این ورزشکاران در ردههای مختلف سنی به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.
وی ادامه داد: برنا پروری و محمد یوسفوند در رده نوجوانان و علی حیدری در رده امید سه ورزشکار لرستانی هستند که به اردوی تیم ملی دعوت شدهاند.
رئیس هیئت بسکتبال استان لرستان افزود: همچنین هفته گذشته سه مربی لرستانی به اسامی شاهپور شیرازی، محسن پور و میثم امیری در کلاس دانشافزایی سطح پیشرفته بسکتبال شرکت کردند.
کلانتری فرد ادامه داد: این کلاس آموزشی با شرکت 27 نفر از مربیان کشورمان به مدت یک هفته در سنندج زیر نظر ماریو بلازونه مدرس ایتالیایی کنفدراسیون جهانی بسکتبال(فیبا) برگزار شد.
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