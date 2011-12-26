اتهام زنی اقلیت تمامیت خواه به ایران؛ترفند العراقیه برای فرار از ورطه

طارق الهاشمی در ادامه جوسازی خود علیه دولت منتخب نوری المالکی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط وابسته به رژیم حاکم بر عربستان که امروز منتشر شد، اوضاع عراق را به سبب متهم شدن وی به حمایت از تروریسم بی نهایت دشوار توصیف کرده است.



وی با لحنی توهین آمیز مدعی شد این مرد(نوری المالکی) بحران سنگینی را به وجود آورده است که حل آن به سادگی امکان ندارد، این مرد بحرانی را که بعد سیاسی و طایفه ای واضحی دارد، ایجاد کرده است.



الهاشمی که برای فرار از دستگیری به منطقه کردستان متواری شده است، ادعا کرد : ایران خودش می گوید، ما تنها بازیگر اساسی در صحنه عراق پس از خروج آمریکایی ها هستیم و امروز سوریه نیز تاثیر زیادی بر تصمیم گیرندگان عراقی دارند، این دو کشور در حقیقت در روند تصمیم گیری در عراق نقش بازی می کنند، لذا بعید نمی دانم که این دو کشور امور را به سمت در تنگنا قرار دادن الهاشمی و تخریب وجهه وی در این شرایط دشوار نکشانده باشند.



درخواست شورای عالی قضایی عراق برای دستگیری طارق الهاشمی در پی اعترافات تکان دهنده برخی از محافاظان وی به دست داشتن در عملیات قتل و ترور و انفجارهایی که شخصیتهای عراقی را هدف می دهد، مطرح شده است، یکی از این عملیاتهای تروریستی، ترور نافرجام نوری المالکی نخست وزیر عراق بوده است، با این حال الهاشمی اتهامات وارده به خود را سیاسی و ساختگی خوانده است.



تحولات سیاسی عراق زیر ذره بین تحلیلگران



"حسان الشمری" نویسنده و پژوهشگر سیاسی در عراق، کشورهای عربی همسایه به ویژه عربستان را به مشکل آفرینی در عراق متهم کرد و گفت : عربستان و دیگر رژیمهای عربی برای عراق مشکل ایجاد می کنند.



وی با تاکید بر اینکه دولت نوری المالکی قادر به حل بحران کنونی و کنترل آن خواهد بود، تصریح می کند: دولت مالکی در سطح داخلی، ثابت کرده است که قادر است تمام مشکلات عراق را حل کند.



الشمری با مهم خواندن نقش مالکی در مسئله خروج نظامیان آمریکایی از عراق، دیپلماسی وی را سبب نماندن فرصت حضور بیشتر برای نظامیان آمریکایی در عراق دانست.



وی در واکنش به اتهام زنی رهبران العراقیه به جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند : دولت کنونی عراق به ریاست نوری المالکی روابط خوبی با ایران برقرار کرده است، ایرانی که رژیمهای عربی و آمریکا تلاش می کنند، دشمن عراق معرفی کنند، اما اکنون ما شاهد گسترش روابط ایران و عراق در زمینه های مختلف هستیم.



این تحلیلگر با درست خواندن سیاستهای دولت مالکی، مشکلات کنونی عراق را نتیجه دخالتهای کشورهای عربی و در راس آنها عربستان می داند.



اما حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل از جمهوری اسلامی ایران به مهر می گوید : طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق مدعی شده است که ایران در پشت صدور حکم باز داشت وی قرار دارد.



ادعای هاشمی در مورد دخالت ایران در صدور حکم بازداشت وی، نوعی فرافکنی و پاک کردن صورت مسئله است.



تمام شواهد و قرائن نشان می دهد که طارق الهاشمی با حمایت برخی کشورهای عرب منطقه قصد داشت دست به کودتای سیاسی و امنیتی علیه دولت نوری المالکی بزند.



هانی زاده می گوید: اساسا طیف اقلیت تمامیت خواه عراق مایل نیست بر اساس مفاهیم و معیارهای دموکراسی با اکثریت ملت عراق در ساختار قدرت مشارکت داشته باشد.



همزمان با دستگیری و محاکمه چهار نفر از نزدیکان طارق الهاشمی که در انفجارهای اخیر دست داشتند ایاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه از پارلمان و دولت نوری المالکی خارج شد.



به گفته هانی زاده، فرار طارق الهاشمی به اربیل کردستان و خروج ائتلاف العراقیه از دولت و پارلمان در راستای تلاش عناصر تمامیت خواه و برخی کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان برای جلوگیری از دولت سازی در عراق قرار دارند.



طیف ائتلاف العراقیه که برای تصرف اهرمهای قدرت با شکست روبرو شده تلاش می کند تا دولت نوری المالکی را به دیکتاتوری متهم کند.



این کارشناس می گوید : عربستان سعودی و قطر که از شکل گیری یک نظام پارلمانی با شرکت اکثریت ملت عراق نگران هستند در برابر دولت نوری المالکی کار شکنی می کنند.



در واقع فرا فکنی رهبران ائتلاف العراقیه و متهم کردن ایران در دخالت در مسائل داخلی عراق یک اتهام بیهوده و نخ نما شده است .



اکنون به خوبی ثابت شده که ائتلاف العراقیه و شخص طارق الهاشمی در ایجاد نا امنی در عراق دست داشته اند، زیرا ائتلاف العراقیه اساسا کوچکترین محبوبیتی در عراق ندارد.



از سوی دیگر رهبران اقلیم کردستان عراق با پناه دادن به طارق الهاشمی اصول همگرایی ملی را زیر پا گذاشته اند، زیرا حضور هاشمی در اربیل در واقع نوعی بی اعتبار کردن دستگاه قضایی عراق است.



هانی زاده می افزاید: در عین حال دخالت آمریکا در مسائل مورد اختلاف رهبران سیاسی عراق ممکن است به بروز شکاف بیشتری میان دولتمردان عراق منجر شود



حضور دیوید پتریوس رئیس سازمان جاسوسی آمریکا(سیا) در عراق نشان می دهد که آمریکا همچنان درصدد است تا سیاستهای خود را بر ملت عراق تحمیل کند.



هانی زاده می گوید : بنا براین اگر رهبران سیاسی عراق در آینده از راه گفتمان ملی مشکلات سیاسی خود را حل نکنند، این کشور با نا امنی های بیشتری روبرو خواهد شد.

اتهام زنی رهبران العراقیه به ایران سرپوشی بر اقداماتی تروریستی



به نظر می رسد رهبران العراقیه به ویژه مثلث ایادعلاوی، طارق الهاشمی و صالح المطلک برای خروج از ورطه ای که در آن به سبب محرز شدن دخالت برخی از آنها در اقدامات تروریستی از جمله طارق الهاشمی با توجه به اعترافات تکان دهنده برخی از محافظان وی، به فرافکنی و اتهام زنی به جمهوری اسلامی ایران روی آورده اند تا به زعم خود بتوانند با نشانه رفتن انگشت اتهامات به سمت ایران، خود را تبرئه کنند.

پیش از این نیز، ایاد علاوی با تکیه بر حمایتهای گسترده رسانه ای و تبلیغاتی رژیمهای عربی به ویژه عربستان و قطر و مصاحبه های مستقیم با شبکه های الجزیره و العربیه اتهامات بی اساسی را که نشان دهنده اوج استیصال و درماندگی وی و قرار داشتن العراقیه در ورطه و بن بست است، مطرح کرد.



وی مدعی شده بود : فهرست العراقیه در انتخابات عراق پیروز شد، اما موضع خصمانه ایران در برابر این فهرست، مانع این مسئله(تشکیل دولت توسط این فهرست) شد.



زمان زیادی از حکم قضایی برای دستگیری الهاشمی، تهدیدهای رهبران العراقیه عملی شد و ساعاتی بعد بغداد در پی رشته انفجارهای تروریستی روز خونینی را با کشته و زخمی شدن بیش از 260 نفر پشت سر گذاشت تا پنجشنبه اول دی نیز به روزهای تاریک و خونین عراق اضافه شود.



اذعان ایاد علاوی به اینکه این انفجارهای تسویه حسابهای سیاسی است نشان داد که دست داشتن طیف وابسته به وی در این اقدامات تروریستی چندان بعید نیست.



به هر حال ادامه تنش آفرینی رهبران العراقیه و مصاحبه های جنجالی و تحریک آمیز آنها با رسانه هایی که نشان داده اند علاقه زیادی به بی ثبات شدن عراق دارند و تکرار اتهامات بی اساس و نخ نما شده علیه ایران به عنوان کشوری که بیشترین حمایتها را از روند سیاسی عراق به گواه مقامات و شخصیتهای میانه رو و منصف عراقی به عمل آورده است و همچنان به حمایتهای خود از ثبات و امنیت این کشور ادامه می دهد، سبب شده است تا تحلیلگران دورنمای روشنی برای حل بحران عراق حداقل در آینده نزدیک متصور نشوند.



گزارش : رضا مهری

