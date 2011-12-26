مقاومت از تهدیدهای رژیم صهیونیستی نمی هراسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "سامی ابوزهری" گفت : تهدیدهای اسرائیل درباره به راه انداختن جنگ فراگیر علیه ساختارهای زیر بنایی، ما را نمی ترساند.

وی ضمن بعید دانستن حمله مجدد اشغالگران قدس به نوار غزه افزود: اسرائیل با این تهدیدها تلاش می کند که روحیه شکست خورده نظامیانش را بالا ببرد و جنگ روانی علیه ساکنان غزه به راه اندازد.

شایان ذکر است که روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت مدعی شده بود که جنگ جدید این رژیم علیه نوار غزه متفاوت از جنگ قبل خواهد بود و تونلهای زیر زمینی هدف قرار خواهد گرفت.