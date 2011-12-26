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۵ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۴۸

زودبین به مهر خبر داد:

مصاحبه"ماهنامه نمایش" با فرهیختگان عرصه تئاتر استان البرز

مصاحبه"ماهنامه نمایش" با فرهیختگان عرصه تئاتر استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان کرج گفت: اولین مصاحبه "ماهنامه نمایش" صبح روز سه شنبه با حضور جمعی از فرهیختگان عرصه هنرهای نمایشی و تئاتر استان البرز برگزار می شود.

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: ماهنامه نمایش پیرامون انعکاس فعالیتهای تئاترشهرستان کرج صبح روز سه شنبه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج، با هنرمندان البرزی مصاحبه خواهد داشت.

وی افزود: در این نشست جمعی از هنرمندان عرصه تئاتر استان نیز حضور خواهند داشت  تا دستاوردهای تئاتراستان البرز را در مصاحبه ای تخصصی با خبرنگاران این ماهنامه انعکاس دهند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان کرج بیان کرد: بررسی تاریخچه تئاتر و هنرهای نمایشی استان البرز از جمله مواردی است که در جدیدترین شماره این ماهنامه ویژه استان البرز چاپ و منتشر خواهد شد.
 

کد مطلب 1494253

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