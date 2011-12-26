مصاحبه"ماهنامه نمایش" با فرهیختگان عرصه تئاتر استان البرز

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: ماهنامه نمایش پیرامون انعکاس فعالیتهای تئاترشهرستان کرج صبح روز سه شنبه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج، با هنرمندان البرزی مصاحبه خواهد داشت.



وی افزود: در این نشست جمعی از هنرمندان عرصه تئاتر استان نیز حضور خواهند داشت تا دستاوردهای تئاتراستان البرز را در مصاحبه ای تخصصی با خبرنگاران این ماهنامه انعکاس دهند.



سرپرست اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان کرج بیان کرد: بررسی تاریخچه تئاتر و هنرهای نمایشی استان البرز از جمله مواردی است که در جدیدترین شماره این ماهنامه ویژه استان البرز چاپ و منتشر خواهد شد.

