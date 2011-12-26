جشنواره استانی عکس بسیج برترینهای خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره استانی عکس بسیج که به مدت یک ماه درحال برگزاری بود امروز عصر با شرکت مسئولانی همچون فرماندار ساوجبلاغ ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد ساوجبلاغ و ... در فرهنگسرای امام علی (ع) شهر هشتگرد شهرستان ساوجبلاغ استان البرز با معرفی 50 اثر برگزیده به کار خود پایان داد و در هر بخش به سه نفر لوح تقدیر و تندیس و کارت هدیه به مبلغ پنج میلیون ریال اهدا شد.

در بخش اهدای جوایز این اختتامیه فرماندار ساوجبلاغ علی حدادی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوجبلاغ رضا فرهنگ رنجبر، مسئول بسیج هنرمندان استان البرز فرید سرمست و ... حضور یافتند و جوایز نفرات برتر هر بخش را اهدا کردند.

بخش آیین و سنن نفر اول علیرضا شریف کاظمی با عکس نماز، نفر دوم ایرج تک زارع با عکس خیمه در آتش، نفر سوم مهدی کورش نیا با عکس شمر و سیاهی، در بخش انسان و سازندگی نفر اول کریم شریف کاظمی با عکس کشاورزی، نفر دوم محمد رضا مهدوی با عکس صیادان، نفر سوم مهناز نظر نجاتی با عکس نقاشی روی سفال، در بخش انسان و پایداری نفر اول مریم معدن کن با عکس مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل، نفر دوم عاطفه سردار زاده با عکس قیام مردمی و نفر سوم نیز در این بخش به علت نداشتن عکس معرفی نشد.

همچنین در انتهای این مراسم به کم سنترین شرکت کننده دراین جشنواره ندا مقانلو با داشتن 15 سال سن لوح تقدیرو تندیس و جایزه نقدی اهدا شد.

همچنین آفریننده اثر معرق با نقش " یا علی ابن موسی الرضا" سعید صدوقی که چهار سال متوالی در جشنواره بین المللی رضوی شرکت کرده و در سه دوره مقام برتر جشنواره در بخش هنرهای تجسمی را کسب کرده و اکنون در حال خلق اثر معرق کاری زیارت عاشورا ست نیز تندیس و لوح تقدیر و جایزه نقدی از طرف مسئولان اهدا شد.