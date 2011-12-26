احداث چهار خانه بهداشت در روستاهای دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کهن عصر دوشنبه در بازدید از بیمارستان 17 شهریور برازجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توجه به سلامتی و بهداشت مردم از مهم‌ترین وظایف مسئولان است و در این شهرستان برای این مهم تلاش خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: تلاش زیادی برای بهبود خدمات بهداشتی و درمانی در سطح این شهرستان انجام شده و به ویژه کیفیت خدمات رشد خوبی داشته است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان از انجام زایمان بدون درد در بیمارستان 17 شهریور برازجان خبر داد و بیان کرد: بیشتر سزارینهای انتخابی به علت ترس مادران از درد زایمان است که موجب بالا رفتن آمار سزارین می‌شود.

کهن تصریح کرد: در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی حق هر مادری است که حداقل درد را در هنگام زایمان تجربه کند که با تأمین تجهیزات و هماهنگیهای لازم با متخصص زنان و زایمان، بیهوشی و کادر مامایی از ابتدای ماه جاری انجام زایمان بدون درد در بیمارستان 17 شهریور برازجان میسر شده است.

وی اضافه کرد: تاکنون 50 مادر با این روش زایمان کرده‌اند که همگی فرزندان خود را سالم به دنیا آورده‌اند.

کهن بیان کرد: در این روش به محض شروع دردهای زایمان مادر با استفاده از ماسک یک نوع گاز به نام آنتونکس را تنفس می‌کند که این گاز علاوه بر اینکه به کاهش درد کمک زیادی می‌کند از لحاظ پیشرفت سریع‌تر روند زایمان نیز مؤثر است.

وی افزود: زایمان با این روش با نظارت متخصص زنان و زایمان، متخصص بیهوشی و ماماهای شاغل در زایشگاه انجام می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان از راه‌اندازی چهار خانه بهداشت جدید در دشتستان خبر داد و گفت: در سال جاری با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج استان، شهرستان، دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان، چهار خانه بهداشت تنگ درکش، ایل شهر، رونی و سراج‌آباد از توابع شهرستان دشتستان احداث می‌شود.

کهن یادآور شد: خانه بهداشت تنگ درکش و خانه بهداشت رونی که از یک‌ماه پیش عملیات احداث آن آغاز شده هر کدام حدود 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی افزود: این مراکز با زیربنای 85 مترمربع و مساحت 200 متری با اعتبارات قرارگاه خاتم‌الانبیا توسط بسیج سازندگی احداث می‌شود و در آینده‌ای نزدیک عملیات احداث دو واحد دیگر نیز آغاز خواهد شد.