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۵ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۱۸

جوهری:

شش نفر از حوزه شهریار برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند

شش نفر از حوزه شهریار برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهریار از ثبت نام شش نفر از حوزه این شهرستان برای انتخابات مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان شهریار با حضور 30 نفر از معتمدان مردم، اعضای هیئت نظارت، فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان دقایقی پیش در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهریار برگزار شد.

سید عباس جوهری در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز آغاز ثبت نام کاندیداها برای انتخابات مجلس تاکنون شش نفر از حوزه اصلی شهریار، قدس و ملارد ثبت نام کردند.

وی افزود: پیش بینی می شود که تا پایان مهلت مقرر، تعداد افراد ثبت نامی در این شهرستانها افزایش یابد.

این مسئول عنوان کرد: در پایان این نشست 11 نفر به عنوان هیئت اجرایی کمیته انتخابات شهرستان شهریار انتخاب شدند.

کد مطلب 1494262

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