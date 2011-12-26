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۵ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۲۲

نمایشگاه عکس "یاد یاران" در شاهرود گشایش یافت

نمایشگاه عکس "یاد یاران" در شاهرود گشایش یافت

شاهرود - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس شهدای شاهرودی عملیات محرم با عنوان "یاد یاران" در شاهرود گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دراین نمایشگاه عکسهایی از 42 شهید و رزمندگان شاهرودی به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه«یاد یاران» در شاهرود با هدف حفظ یاد وخاطره شهدا و بازگویی رشادتها و فداکاریهای آنها برگزار شده است.

آشنایی بیشتر نوجوانان و جوانان نسل امروز با آثار شهدا و ترویج فرهنگ شهادت از دیگر اهداف برپایی نمایشگاه عکس شهدا در شاهرود است.

علاقمندان می توانند به مدت یک هفته از ساعت هفت الی 14 از این نمایشگاه دیدن کنند.

نمایشگاه «یاد یاران» از دوشنبه ششم دی ماه با همت دبیرستان دخترانه امام محمد باقر(ع) شاهرود در این محل دائر شده است.

کد مطلب 1494265

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