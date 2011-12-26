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۵ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۴۴

جشنواره عکس بسیج در سال یکبار برگزار می شود

جشنواره عکس بسیج در سال یکبار برگزار می شود

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج هنرمندان استان البرز گفت: تعداد پنج جشنواره در طول یکسال برگزار می شود که جشنواره عکس بسیج فقط سالی یکبار برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید سرمست در مراسم اختتامیه اولین جشنواره استانی عکس بسیج عصر دوشنبه در فرهنگسرای امام علی (ع) شهر هشتگرد در حضور مسئولان شهرستان و جمعی از هنرمندان و دوستداران هنر اظهار داشت: سازمان بسیج هنرمندان درسال 1386 تاسیس شده و چون همیشه مشارکتهای مردمی را نهاد بسیج ساماندهی می کرد هنرمندان نیز پس از سالها به دلیل نبود سازمانی مستقل سال 86 این سازمان راه اندازی شد.

وی افزود: هم اکنون این نهاد 32 شعبه در سراسر استانهای کشور دارد و سازمان بسیج هنرمندان استان البرز نیز پس از استان شدن شکل گرفته و در ساوجبلاغ تحت پوشش سپاه ناحیه ساوجبلاغ با مسئولیت آقای باقری فعالیتهای آن انجام می گیرد.

سرمست عنوان کرد: هدف از تشکیل بسیج هنرمندان حمایت از هنرمندان بوده و هنرمندانی که بخواهند کاری به انجام برسانند می توانند با این نهاد همکاری کنند.

مسئول بسیج هنرمندان به فعالیت سازمان بسیج هنرمندان در رشته های متنوع هنری اشاره کرد و گفت: هم اکنون در سازمان بسیج هنرمندان 10 رشته هنری فعالیت دارند که این 10 رشته باید در سراسر کشور فعال شوند و در استان البرز امروز با راه اندازی رشته عکاسی پنج رشته در این نهاد فعالیت می کنند.

سرمست ابراز کرد: بیشترین تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره از شهرستان ساوجبلاغ بود و این شاید یکی از دلایل برگزاری مراسم اختتامیه در این شهرستان باشد.

وی تاکید کرد: هنر برای هنر خوب است و چه بهتر که هنرمند از هنر ارائه شده هدفی نیز داشته باشد و هنر وی برای زندگی بهتر انسان و عاقبت به خیر شدن قدمی هر چند کوچک بردارد.

کد مطلب 1494266

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