کمکهای صلیب سرخ بین 900 هزار سومالیایی توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، بارندگی‌ که سومالی مدتها انتظارش را می‌کشید و بالاخره در ماه اکتبر شاهدش بود، برای کشاورزان و دامداران این کشور نعمت بزرگی بود. هرچند که جاده‌های صعب‌العبور حمل و نقل را کند می‌کنند.

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ‌ تا کنون به بیش از 900 هزار نفر کمک غذایی کرده تا بتواند آنها را تا زمان دروی محصولاتشان سرپا نگه دارد.

بر این اساس باران‌های محلی که در استان‌های جنوبی در اوایل اکتبر شروع شده کمک‌رسانی غذایی و حمل و نقل را کند کرده است. همچنین اغلب جاده‌ها به رودخانه و باتلاق تبدیل شده‌اند و مسئولین حمل‌و‌نقل را وادار کرده تا برای رساندن محموله‌هایشان راه‌های جدیدی بیابند.

"آندریا هیت" مسئول فعالیت‌های امنیت اقتصادی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در سومالی در این رابطه گفت: در مناطقی مانند "یوباس" از قایق برای بردن غذا به محل‌های نگهداری پیش از توزیع استفاده می ‌شد، اما در اواخر اکتبر و در اوایل نوامبر به مدت سه هفته کامیون‌های بسیاری در مسیر باکول و یوباس در گل و لای گرفتار شدند.

از سوی دیگر صلیب سرخ با توزیع بذر و وسایل کشاورزی در میان کشاورزان، کمکهای غذایی خود را کامل می‌کند تا از سوء‌تغذیه‌ احتمالی در آینده پیشگیری نماید. به‌علاوه کیسه‌ های شن برای پیشگیری و محدود کردن خسارت ناشی از سیل در مناطق رودخانه‌ای توزیع شده است.