ارتباط فضایل فردی و اجتماعی از مسائل مهم اخلاق اسلامی و مسیحی است

دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر تفاوتهای اخلاق مسیحی و اسلامی را در الهیات اسلامی و مسیحی می‌داند.

وی معتقد است: الهیات مسیحی و اسلامی دارای تفاوتهایی است که بر اخلاق فضیلت‌گرا در دو سنت مذکور تأثیر می گذارد. برای نمونه حضرت مسیح نه ازدواج کرده و نه از خود فرزندی به جای گذاشته است.

وی افزود: ولی پیامبر اسلام ازدواج کرده و دارای فرزند است. این موضوع بر فضایل اسلامی و مسیحی تأثیرگذار است.

فیلسوف دین معاصر تأکید کرد: همچنین در مورد کسب ثروت نیز اختلاف نظرهایی میان این دو سنت دینی وجود دارد، همین تفاوتها باعث می‌شود فضایلی متفاوت در این دو سنت دینی رخ نمایند.

استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا یادآور شد: پیامبر اسلام و همسرش خدیجه به کار تجارت مشغول بودند. بر این اساس نگاه آنها به تجارت نگاهی متفاوت است.

تالیافرو تأکید کرد: در هر دو سنت دینی، نظریه پردازان و رهبران دینی درصدد بوده اند نسبت میان فضایل درونی انسانها و اعمال مذهبی را مشخص کنند، در هر دو سنت دینی اتکایی به مناسک بیرونی در دین وجود دارد.

وی افزود: این فضایلی که در بیرون وجود دارد می‌تواند نماز و دعا باشد و یا برقراری عدالت. به عبارت دیگر در هر دو سنت دینی همگانی کردن فضایل مورد توجه است.

مؤلف "تاریخ روح" تأکید کرد: می‌دانیم که ارسطو نیز میان فضایل درونی و فضایل بیرونی ارتباط برقرار می‌کند، به عبارت دیگر ارسطو معتقد است که شهروند خوب همان انسان خوب است. به عبارت دیگر فضایلی که باعث می‌شوند انسان خوب باشد همان فضایل او را شهروند خوب می‌سازد و بدین ترتیب میان فضایل درونی و فضایل بیرونی ارتباط وجود دارد.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد تأکید کرد: در سنتهای اسلامی و مسیحی نیز این ارتباط وجود دارد اما در عین حال تنشهایی نیز در این خصوص هست. باید توجه داشت فیلسوفان و نظریه پردازان اخلاق فضیلت‌گرای اسلامی و مسیحی در دنیای کنونی هنوز هم در پی بررسی چگونگی ارتباط میان فضایل درونی(فردی) و بیرونی(اجتماعی) هستند.