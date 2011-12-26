بایدن وارد عراق می شود/ معاون اوباما به کمک العراقیه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری السومریه به نقل از یک منبع آگاه سیاسی از سفر غیر منتظره جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق در روز سه شنبه خبر داد.



این منبع گفت بایدن فردا در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد بغداد خواهد شد.



به گفته این منبع، معاون اوباما در جریان این سفر با مقامات عراقی در خصوص بحران سیاسی کنونی در عراق گفتگو خواهد کرد.



این منبع افزود : معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین در خصوص حکم دستگیری طارق الهاشمی معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق(به سبب متهم شدن به حمایت از تروریسم و دست داشتن در اقدامات تروریستی) و درخواست نوری المالکی نخست وزیر عراق از پارلمان برای سلب اعتماد از صالح المطلک معاون سنی مذهب خود بحث وتبادل نظر خواهد کرد.



بایدن چندی پیش در موضعی مداخله جویانه، نوری المالکی را به در پیش گرفتن گفتگو برای حل بحران سیاسی کنونی در عراق دعوت کرد، وی با جانبداری آشکار از طارق الهاشمی متهم به حمایت از تروریسم نشان داد که ادعاهای آمریکا درباره مبارزه با تروریسم، دروغ است.



این در حالی است که نوری المالکی چند روز پیش، رهبران گروههای سیاسی عراق را به شرکت در یک نشست فوق العاده برای بررسی بحران سیاسی کنونی و نابسامانی امنیتی موجود در پی انفجارهای تروریستی اخیر در بغداد که صدها کشته و زخمی به جا گدذاشت، دعوت و تاکید کرده بود که قانون اساسی مرجعی برای حل تمام مسائل حل نشده است.