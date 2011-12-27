  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ دی ۱۳۹۰، ۸:۴۰

سلطانخواه به مهر خبر داد؛

17 درصد المپیادی ها از کشور خارج شدند/ کاهش خروج نخبگان از کشور

17 درصد المپیادی ها از کشور خارج شدند/ کاهش خروج نخبگان از کشور

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور درباره میزان خروج نخبگان از کشور گفت: براساس بررسی ها از تعداد 4 هزار و 120 المپیادی تا سال 81، حدود 40 درصد از کشور خارج شده اند و پس از آن با کاهش شیب خروج این میزان به 17 درصد رسید.

نسرین سلطانخواه در پاسخ به خبرنگار مهر در زمینه، تسهیلات برای دانش آموختگان ایرانی مقیم خارج از کشور، افزود: نخبگان علوم پزشکی که مقیم خارج از کشور هستند به محض اینکه به کشور بر گردند همان تسهیلاتی را دریافت می کنند که در داخل ایران وجود دارد.

وی افزود: این افراد از تمام تسهیلاتی که برای محققین و نخبگان داخل ایران در نظر گرفته شده است می توانند استفاده کنند. از جمله برخی از تسهیلات بنیاد به این افراد شامل وام مسکن و جذب به عنوان هیئت علمی می شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین در پاسخ به مهر درباره میزان خروج از کشور نخبگان گفت: ما بارها میزان خروج از کشور را اعلام کرده ایم، بر اساس بررسی ها از تعداد 4 هزار و 120 المپیادی تا سال 81، حدود 40 درصد از کشور خارج شده اند و پس از آن با کاهش شیب خروج این میزان به 17 درصد رسیده است.

سلطانخواه درباره شیب خروج از کشور دانش آموختگان علوم پزشکی را ناچیز دانست و گفت: برای علوم پزشکی این میزان تا سال 81، حدود 16 درصد بود و پس از آن این میزان به کمتر از 8 درصد رسیده است.

کد مطلب 1494274

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها