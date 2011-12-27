ریزش آوار جان یک نفر را در قزوین گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر در حوادث گوناگون در شهر قزوین دو نفر کشته و چند نفر دیگر نیز مجروح شدند.

مرگ چاه کن در عمق 25 متری به گزارش خبرگزاری مهر، سقوط یک کارگرچاه کن در چاه 25 متری منجر به مرگ وی شد.

ماموران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین پس از اطلاع از سقوط و گرفتار شدن یک چاه کن در چاهی 25 متری، آتش نشانان ایستگاههای شش و دو سازمان آتش نشانی قزوین به محل حادثه در خیابان عبید زاکانی اعزام شدند.

این گزارش حاکی است امدادگران پس از حضور در محل مورد نظر اقدام به ایمن سازی محل حادثه کردند و سپس یکی از نجات گران با مجهز شدن به ابزار نجات وارد چاه شد و فرد گرفتار شده را با طناب و ابزار مخصوص مهار و به بالا منتقل کرد و کارگر چاه کن به دلیل شدت جراحات و جهت انجام مراحل درمانی تحویل عوامل اورژانس شد.

کارگر چاه کن به علت جراحات شدید و خونریزی شدید جان خود را از دست داد.

پراید در آتش سوخت

یک دستگاه خودرو سواری پراید در بوستان فدک دچار آتش سوزی شد.

بر اثر این حادثه، خودروی پراید که در بوستان فدک قرارداشت در آتش سوخت.

در پی این حادثه آتش نشانان ایستگاه پنج سازمان آتش نشانی قزوین به محل اعزام شدند و در کمتر از سه دقیقه موفق شدند شعله های آتش را مهار و این حریق را مهار کنند.

میزان آتش‌سوزی در این حادثه جزئی بوده است و هیچ یک از سرنشینان این خودرو صدمه جسمی ندیدند اما خودرو پراید در آتش سوخت.

سه مخزن گازوئیل در آتش سوخت

با حضور بموقع ماموران آتش نشانی از بروز یک حادثه بزرگ در یک واحد مرغداری جلوگیری شد.

بنابراین گزارش سه مخزن نگهداری سوخت گازوئیل در یک واحد مرغداری دچار آتش سوزی شدند که پس از اعلام تش‌سوزی در این مخزن آتش‌نشانان ایستگاه‌های چهار و پنج بلافاصله راهی محل حادثه شدند.

این گزارش حاکی است آتش‌نشانان موفق شدند با استفاده ازتانکر آب و دستگاه خودروی ویژه کف، آتش‌ سوزی را مهار و آن را کاملاً خاموش کنند و از یک حادثه بزرگ در این مرغداری جلوگیری کنند.

حادثه آوار درخیابان مدنی یک قربانی گرفت

گود برداری غیراصولی یک ساختمان باعث مرگ یک کارگر شد.

رضا امیری خسروبیگی، رئیس ایستگاه دو آتش نشانی قزوین که در محل حادثه حضور داشت در این مورد گفت: محل آوار قطعه زمینی در خیابان آیت الله مدنی شرقی بود که برای احداث بنای جدید حدود شش متر گود برداری شده بود.



وی افزود: ریزش آوار زمانی به وقوع پیوست که دو نفر از کارگران در محل گودبرداری شده، مشغول کار بودند که ناگهان بخشی از دیواره این محل به داخل گودال فرو ریخت.

خسروبیگی گفت: در پی این حادثه کارگران زیر آوار گرفتار شدند و یکی از آنها که به طور سطحی در زیر آوار قرار داشت توسط مامورین آتش نشانی نجات یافت اما متاسفانه یکی دیگر از کارگران که کاملاً در زیر آوار به دام افتاده بود جان خود را از دست داد.



وی افزود: نیروهای آتش نشانی در مدت پنج دقیقه این دو کارگر را از زیر آوار بیرون کشیدند.

رئیس ایستگاه دو آتش نشانی قزوین گفت: یکی از مهم ترین مسایلی که در ساخت و ساز باید مورد بررسی جدی قرار گیرد، سستی و استحکام زمینی است که برای احداث ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد و این موضوع باید توسط مهندسین ناظر و مسئولین مربوط بررسی شود.



وی با تاکید بر رعایت اصول ایمنی هنگام حفاری و گودبرداری یادآورشد: در صورتی که هنگام عملیات گودبرداری احتمال خطر برای پایداری دیوارها و ساختمان مجاور وجود داشته باشد از طریق نصب شمع، سپر و مهارهای مناسب ایمنی و پایداری آنها تامین شود.



خسروبیگی همچنین توصیه کرد: موقعیت تاسیسات زیرزمینی از قبیل کانال های فاضلاب، لوله کشی آب، کابل های برق و تلفن که ممکن است در حین عملیات گودبرداری موجب بروز خطر و حادثه شوند و با خود دچار خسارت شوند باید مورد شناسایی قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به تغییر مسیر یا قطع موقت جریان آن اقدام شود.

چهار بسته کولش در آتش سوخت

حضور به موقع ماموران آتش نشانی از گسترش حریق در گاوداری 300 راسی جلوگیری کرد.

ماموران ایستگاه سه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین به محض اطلاع از وقوع این حادثه برای اطفاء حریق اعزام شدند.



درجریان این حریق بیش از چهار هزار بسته کولش انبار شده در گاوداری 300 راسی دچار حریق شده بود و ماموران آتش نشانی جهت اطفاء این حریق و به منظور جلوگیری از گسترش آتش و نیز کاهش خسارتها و حفاظت از دامهای این واحد اقدامات لازم جهت ایمن سازی محل را انجام دادند.

عملیات اطفاء چهار هزار بسته کولش انبار شده در این گاوداری پس از تلاش 120 دقیقه ای آتش نشانان مهار شد.

این گاوداری در سه راهی قمیک از توابع شهرستان تاکستان قرارداشت و نیروهای آتش نشانی تاکستان نیز همزمان با

ماموران ایستگاه سه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین در محل حریق حاضر شدند.





