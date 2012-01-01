دریاچه "هیرم" جاذبه محیط زیستی لارستان/ بیماران پوستی به دریاچه بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، دریاچه هیرم واقع در روستای هیرم از دهستان بیدشهر در بخش اوز لارستان و در 45 کیلومتری شرق اوز قرار دارد.

این دریاچه که در پنج کیلومتری روستای جنوب روستای هیرم قرار دارد، دارای 12 کیلومتر طول و10 کیلومتر عرض است.

دریاچه هیرم دارای آب شور و یک چشمه آب معدنی است که این چشمه درقسمت شمال دریاچه واقع شده است.

در فصل تابستان افراد زیادی برای درمان بیماریهای پوستی از آب این دریاچه که در زبان محلی به آن (هی بای) می گویند استفاده می کنند.

یک فعال محیط زیست در خصوص پتانسیلهای این دریاچه به خبرنگار مهرگفت: مساحت این دریاچه یک هزار و500 کیلومتر مربع است که در فصل گرما مساحت آن به 12کیلومتر مربع تقلیل می یابد.

کاظم رحیمی نژاد با بیان اینکه این دریاچه در زمستان میزبان پرندگان مهاجر از قبیل پلیکان، مرغابی، اردک و...می شود، افزود: درجه حرارت آب این دریاچه 28 درجه است و املاح مناسب برای پرورش ماهیان آب گرم وسازگار با آب شوردر آن وجود دارد و پیشنهاد می شود سرمایه گذاران خصوصی یا دولتی به پرورش ماهیان سازگار با محیط دریاچه اقدام کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مناظر بسیار زیبایی در اطراف این دریاچه وجود دارد می تواند به یکی ازمکانهای تفریحی و توریستی تبدیل شود.

این فعال محیط زیست بیان کرد: منظقه هیرم قشلاقدو ایل بزرگ قشقایی و خمسه به حساب می آید و تقریبا 31 درصد عشایر منطق اوز در اینجا ساکن می شوند.

بخش اوز با وسعت یک هزار و831 کیلومتر مربع5.1 درصد مساحت استان فارس و 7.8 در صد مساحت لارستان را شامل می شود.

به گزارش مهر، این دریاچه یکی از ظرفیتهای استان و منطقه به حساب می آید که نه تنها می توان از وجود آن برای حوزه های اقتصادی بهره جست بلکه می توان به معرفی آن نسبت به جذب طبیعت گردان نیز اقدام کرد.