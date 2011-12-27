مسابقه حماسه 9دی در مدارس استان زنجان برگزار می شود

امیر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 80 نفر از برگزیدگان به مشهد مقدس اعزام خواهند شد و جوایز نقدی هم در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی گفت: استان زنجان در انسداد بیسوادی رتبه اول را دارد که در حال حاضر 20 هزار بیسواد در استان زنجان وجود دارد که تا امروز شش هزار و 366 نفر تحت پوشش کلاسهای سواد آموزی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش زنجان تاکید کرد: زمانی بیسوادی در استان ریشه کن خواهد شد که از ورود بیسواد جدید جلوگیری شود و بیسوادان موجود باسواد شود.

نظری فعالیت در حوزه قرآن را حرکت بزرگ در استان و کشور یاد کرد و افزود: فضای کشور فضای قرآنی است که در سال گذشته از 10 هزار مدرسه قرآنی در کشور 142 مدرسه قرآنی در استان زنجان افتتاح شد .

وی در ادامه گفت: امسال نهضت ملی حفظ قرآن در کشور افتتاح شد که با افتتاح نهضت ملی قرآن طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید در کشور 10 میلیون نفر حافظ قران تربیت شود.

مدیرکل آموزش و پرورش زنجان افزود: با افتتاح نهضت قرآنی و طرح قرآنی هر سال دو میلیون حافظ قران تربیت می شود که 16 درصد شامل دانش آموزان و چهار درصد فرهنگیان خواهد بود که هدف گذاری استان برای فرهنگیان 16 درصد است.

نظری یاد آورشد: استان زنجان در نهضت ملی قران رتبه اول را کسب کرد که فضای استان فضای قرآنی خوبی دارد.

وی ادامه داد: در استان طرح همگام با قرآن در بیش از 1800 مدرسه راهنمایی رح تلاوت قرآن برگزار می شود .