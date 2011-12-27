توسعه مشاغل خانگی برای بانوان فارغ التحصیل دانشگاهی در همدان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رنجبر ضرابی در جلسه هم اندیشی بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان علوم کشاورزی همدان افزود: افزایش بهره وری و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مد نظر است و برای تحقق این خواسته باید سهم اشتغال را در کشاورزی کاهش داد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام سازمان فائو تا سال 2045 برای نگه داشتن تولید باید سهم اشتغال در بخش کشاورزی به سه درصد کاهش یابد، گفت: باید به دنبال خروج کمی شاغلان و ورود کیفی بود.
رنجبر ضرابی با بیان اینکه فرهنگ کسب و کار در استان همدان ضعیف است، عنوان کرد: متاسفانه همچنان فرهنگ پشت میز نشینی بر جامعه حاکم است.
وی با اشاره به اینکه بین آموزش و تولید ارتباط وجود دارد، بیان کرد: 30 درصد از اشتغال و 30 درصد از ارزش افزوده استان همدان متعلق به بخش کشاورزی است.
ضرابی با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه جهاد کشاورزی تولید غذای سالم و ایجاد خودکفایی در برابر تحریمها است، گفت: باید امنیت غذایی را تامین کرد.
وی با بیان اینکه امنیت ملی در گرو ایجاد امنیت غذایی است، عنوان کرد: تولید غذای سالم، خودکفایی و امنیت غذایی نیاز به زیرساختهایی دارد که در این رابطه باید به آموزس نگاهی دقیق داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان توسعه کسب و کار های خانگی با توجه به حضور بانوان فارغ التحصیل را بسیار مهم و قابل توجه برشمرد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سارمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز گفت: سن بالا، سواد کم و خرد بودن واحدهای بهره برداری از مشکلات بهره برداران کشاورزی استان همدان است.
غلامرضا شجاعی مهر افزود: برای غلبه بر این مشکلات باید تعاونی ها، تشکلها و تعاونی های تولید توسعه یابند.
وی با اشاره به اینکه علم و مهندسی باید وارد مزارع شود، ادامه داد: هر تعاونی باید هنگام تشکیل حداقل از یک کارشناس در نیروی کار خود استفاده کند.
شجاعی مهر عنوان کرد: فارغ التحصیلان کشاورزی در مزارع به استاد و دانشگاه دسترسی ندارند که این خود نوعی مشکل است.
رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان نیز گفت: بیشترین فارغ التحصیلان بیکار مربوط به بخش کشاورزی است.
حسن علی عربی افزود: عمده بیکاران فارغ التحصیلان مربوط به بخش کشاورزی است و این در حالی است که بخش کشاورزی اهمیت ویژه ای در کشور دارد.
وی ادامه داد: اگر 20 درصد از بیکاران این بخش وارد عرصه کار شوند تحول بزرگی رخ خواهد داد.
عربی درباره عدم هماهنگی بین بخش آموزش و اجرا نیز گفت: عدم تناسب بین تعداد دانشجویان و تنوع رشته های فارغ التحصیلان با فرصتهای شغلی موجود در بخش کشاورزی یکی ار دلایل بیکار ماندن فارغ التحصیلان است.
عربی عنوان کرد: یکی از دلایل مهم بیکاری دانش آموختگان دارا بودن دانش دارند بدون مهارت است که این امر مانع از ورود فارغ التحصیلان به بازار کار می شود.
وی درباره راهکارهای حل این مشکل گفت: باید شرایط و محدودیتهایی برای ورود به این رشته ها ایجاد شود تا افراد دارای شرایط در رشته های کشاورزی فعالیت کنند.
