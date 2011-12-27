تکمیل مطالعات طرح جامع ترافیک همدان در اجرای قطارشهری موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو سامری در کارگروه حمل و نقل و ترافیک همدان خواستار همکاری شهرداری، نیروی انتظامی، تاکسیرانی، اتوبوسرانی و دیگر ادارات مسئول برای اجرای طرح جامع حمل و نقل ترافیک همدان شد.

وی افزود: طرح جامع حمل و نقل و ترافیک یک طرح کلی است و در آینده به عنوان یک ستون و نگهدارنده نقش اساسی را در ارائه و توسعه خدمات خواهد داشت.

باید بار ترافیکی شهر همدان را کاهش داد

خسرو سامری اضافه کرد: ترافیک نقش تاثیرگذاری در روند ارائه دیگر خدمات شهری دارد و باید با تغییر نگرش به این طرح و برخی روش‌ها بار ترافیکی در سطح شهر را کاهش داد.

وی اظهار امیداوری کرد: تا پایان فصل زمستان و با تکمیل طرح‌های در حال اجرای شرکت آب و فاضلاب، پیشنهادهای ارائه شده برای کاهش مشکلات رینگ اول شهر همدان به گونه‌ای تعریف شود که تسهیل در عبور و مرور را به همراه داشته باشد.

معاون استاندار در خصوص تعریض بلوار فرودگاه همدان نیز گفت: تعریض ورودی شهر همدان از محور تهران با همکاری اداره راه و ترابری، گمرک، پست و جهاد کشاورزی که در این مسیر قرار دارند، در حال انجام است.

وی افزود: شهرداری در زمان تعیین شده اقدام به بازگشایی و تعریض ضلع شرقی بلوار فرودگاه همدان کرده و بازگشایی ضلع غربی این بلوار نیز همزمان با ضلع مقابل آغاز شده است.

سامری ادامه داد: با بهره‌برداری از ضلع‌های غربی و شرغی بلوار فرودگاه همدان، بار ترافیکی در این نقطه تا حد قابل توجهی کاهش می یابد.

راه و ترابری باید ایمن سازی جاده گنجنامه را انجام دهد

معاون عمرانی استاندار همدان در ادامه از تعیین تکلیف وضعیت جاده گنجنامه همدان خبر داد و گفت: راه و ترابری باید ایمن سازی جاده گنجنامه را انجام دهد چراکه این مسیر خارج از محدوده شهر همدان است.

وی بهره‌برداری از تقاطع پژوهش تا پایان سال جاری و تکمیل پروژه تقاطع بلوار بهشت همدان در زمان تعیین شده را موجب تسهیل و روانسازی در عبور و مرور برشمرد.

سامری گفت: با تکمیل پارکینگ‌های طبقاتی در حال اجرا و عملیاتی کردن برخی طرح‌های پیش بینی شده، سال آینده سال پرکاری برای شهرداری همدان خواهد بود.

شهردار همدان نیز گفت: ارائه مناسب مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهری در کاهش مشکلات ترافیکی بسیار مؤثر است.

سیدمسعود عسگریان با بیان اینکه مرکز شهر همدان قطب اقتصادی شهر محسوب می شود و بیشتر سفرهای شهری به این نقطه است، گفت: باید تردد و ترافیک این منطقه در طرح جامع دیده شود.

مشاور مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک همدان نیز گفت: مطالعات این طرح در سه بخش جمع‌آوری اطلاعات و شناخت وضع موجود، تحلیل وضع موجود و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای افق طرح انجام شده است.