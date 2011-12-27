ارزش معاملات بورس همدان 76 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صمدی اظهار داشت: در آذرماه سال جاری، تعداد 38 میلیون و 648 هزار و 622 سهم به ارزش 134 میلیارد و 874 میلیون و 214 هزار و 976 ریال در بورس همدان دادوستد شد.

عباس صمدی با اشاره به اینکه این سهام متعلق به 218 شرکت بود، افزود: 54 درصد این معاملات به خرید سهام و 46 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی اضافه کرد: بر این اساس و با توجه به 20 روز کاری فعالیت بورس منطقه‌ای همدان در این ماه، متوسط ارزش دادوستد، روزانه شش میلیارد و 743 میلیون و 710 هزار و 749 ریال بوده که نسبت به آبان‌ماه، 76 درصد کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: در آذرماه امسال تعداد خریداران سهام دو هزار و 65 نفر بود و 191 کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان یادآور شد: در این ماه شرکت‌های مخابرات ایران، همکاران سیستم و قند ثابت خراسان به ترتیب بیشترین ارزش معاملات و شرکت‌های کشت و صنعت پیادز، بانک سینا و صنعتی دریایی ایران بیشترین تعداد خریدار را به خود اختصاص دادند.