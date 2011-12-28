دانشگاه فرهنگیان در مراکز استان جایگزین دانشگاه تربیت معلم می شوند

عبدالرضا ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه دانشگاه تربیت معلم به تربیت معلمان اختصاص دارد همواره این موضوع جای سئوال است که چرا یک معلم پس از تربیت در این دانشگاه، استخدام نمی شود اما افراد خارج از این دانشگاه استخدام آموزش و پرورش می شوند و به جای افراد این دانشگاه، نیروی حق التدریسی استخدام شود.

وی افزود: بر همین اساس راه حل این مشکل در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دیده شد و قرار است در مرکز هر استان یک دانشگاه به نام دانشگاه فرهنگیان تاسیس شود که جایگزین دانشگاه تربیت معلم فعلی خواهد شد تا بتواند به امور تربیت معلمان بنا بر نیاز آموزش و پرورش بپردازد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات تحول در نظام آموزشی کشور گفت: یکی موضوع تعلیم است که از دبستان تا متوسطه ادامه دارد و دیگری نیز به بحث معلمان و مربیان مربوط می شود.

وی افزود: در سالهای اخیر آزمایش و خطا در سیستم آموزشی بسیار انجام شده اما این تعییرات بیشتر شکلی بوده تا محتوایی. تغییرات شکلی مانند نظام های ترمی واحدی و یا تغییر سیستم دبستان پیش از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته است که به نظر می رسد می تواند نتیجه بخش تر از سیستم قبلی باشد.

ترابی با اشاره به تغییرات نظام آموزشی کشور در سه دهه اخیر گفت: در آموزش و پرورش سالهای اولیه پس از انقلاب، محتوا بر شکل غلبه داشت اما پس از آن بتدریج تغییرات شکلی جای خود را به تغییرات محتوایی داد و نظام آموزشی تشریفاتی شد.

وی اضافه کرد: بحث تعلیم و تربیت دینی و اسلامی فرزندان بسیار مهم است و این بحث باید به طور جدی پیگیری شود.