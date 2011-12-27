روزنامه نگاران در حسرت مجوز ماندند/ 30 نشریه برای چهره های گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که چند ماه دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمان هزمان با سراسر کشور برگزار می شود بازار صدور مجوز برای چهره های گمنام داغ است و در آخرین نوبت صدور مجوزهای نشریات استان کرمان 30 مجوز در حالی صادر شد که نام بسیاری از مدیران مسئول این نشریات برای روزنامه نگاران کرمانی ناشناس است و این درحالی است که مهمترین شاخص صدور مجوز داشتن سابقه روزنامه نگاری برای مدیران مسئول است.

قبل از صدور مجوز این 30 نشریه در استان کرمان بیش از یکصد مجوز نشریه برای جمعیتی معادل دو میلیون و 700 هزار نفر صادر شده است که در نوع خود در کشور رکوردی جالب و بی نظیر است.

اما نکته قابل تامل اینکه در صدور اکثر مجوز این نشریات روزنامه نگاران کرمانی که پیش از این درخواست مجوز داده اند جایگاهی ندارند.

صدور مجوز برای طیف های مختلف سیاسی

در حالی در آستانه انتخابات نشریات جایگاه ویژه ای به خصوص در بعد اقتصادی و سیاسی پیدا می کنند که در کمال تعجب در استان کرمان شاهد صدور مجوز برای برخی چهره های تند روی سیاسی نیز هستیم.

اما اینکه آیا نوبت تشکیل پرونده های این نشریات در صدور این مجوزها نیز نقشی داشته است سوالی است که مدیران فرهنگی استان کرمان باید پاسخگوی آن باشند.

ادامه بی کیفیتی نشریات محلی کرمان

در حالی دستگاههای فرهنگی کرمان در مقابل بی کیفیتی انتشار روزنامه های کنونی استان سکوت کرده اند که به نظر می رسد و در مواردی از کیفیت بالای این نشریات نیز خبر می دهند که صدور این 30 مجوز برای افراد غیر روزنامه نگار و حرفه ای موجب می شود این اوضاع نابسامان نه تنها سامانی نبیند بلکه دستخوش ادامه بی کیفیتی شود.

این درحالی است که در حال حاضر نیز اکثر نشریات استان کرمان از بی خواننده بودن رنج می برند و دارای تیراژ بسیار پائین و گرفتار روزمرگی شده اند.

عدم تولید خبر در نشریات کرمان، گرایش بیش از حد به چاپ تبلیغات، کمبود امکانات چاپ در استان کرمان و از همه مهمتر وابستگی به مدیران برای انتشار رپرتاژ و آگهی از مهمترین چالش های نشریات کرمان هستند.

کرمانیان در انتظار تحول در مطبوعات محلی

در اینجا این سوال مطرح می شود چرا استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور هنوز از داشتن یک روزنامه قوی و قابل اتکا همچون استانهای فارس و خراسان رضوی محروم است اما همچنان اسرار بر صدور مجوزهای متعدد آن هم به افرادی خارج از گود روزنامه نگاری وجود دارد.

برخی افراد دلیل اصلی صدور بیش از حد مجوز در استان کرمان را ایجاد تعادل سیاسی بین نشریات می دانند اما با نگاهی به مجوزهایی که در سال جاری در کرمان صادر شده است می توان به سادگی دید که مجوزها از طیف های مختلف سیاسی و در برخی جهات به افرادی است که تاکنون هیچ فعالیت سیاسی و یا فرهنگی خاص نداشته اند.

با این وجود امیدواریم و کاملا رصد می کنیم که در انتخابات پیش رو مجوزهایی که در سال جاری صادر شده است در راه ولایت حرکت کنند و مسیر انحراف و کجی را طی نکنند.

در جلسه روز گذشته هیئت نظارت برمطبوعات، تقاضاهای صدور مجوز نشریات استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 30 نشریه مجوز انتشار دریافت کردند. در این بین تعداد 22 دوهفته‌نامه، چهار ماهنامه، سه فصلنامه و یک دو فصلنامه مجوز انتشار گرفتند.

دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات در این جلسه با انتشار دو هفته‌نامه «رایحه ظهور» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «منیرالدین شریعت زاده میرحسینی»، دو هفته‌نامه «نجوای جوانان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «راضیه رزبان»، دو هفته‌نامه «نیاز جوان (الکترونیکی)» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی ملانوری»، دو هفته‌نامه «نسل مهتاب» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدعلی موسوی»، دو هفته‌نامه «نسیم آسمان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مجید کهنوجی»، دو هفته‌نامه «سایه مهتاب» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مجید فصیحی هرندی»، دو هفته‌نامه «مهراوران داور» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین نخعی راد»، دو هفته‌نامه «نگین اقطاع» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «کلثوم نجفی کلیانی»، دوهفته‌نامه «مستضعفین» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «معین ضابطی»، دو هفته‌نامه «افق نرماشیر» به صاحب امتیازی «علیرضا رستمی راد» و مدیرمسئولی «اکبر ساجدی»، دو هفته‌نامه «ستارگان ورزش رفسنجان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمود محمودی نیا»، دو هفته‌نامه «ورزش رفسنجان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی علی اسماعیلی دهنوی»، دو هفته‌نامه «مهرگان سیرجان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین مطهری نژاد»، دو هفته‌نامه «بام اندیشه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمود دریجانی»، دوهفته‌نامه «جوانه‌های کویر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «شهیده‌السادات یزدی نژاد»، دو هفته‌نامه «امتداد مهر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محسن رادمهر»، دو هفته‌نامه «هدایت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدحسن شجاعی باغینی»، دو هفته‌نامه «جهان توسعه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدهادی شجاعی باغینی»، دو هفته‌نامه «سرنوشت ما» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مجتبی اسدی»، دو هفته‌نامه «شهرتاش» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سکینه رنجبر بلسبنه»، دو هفته‌نامه «نگین بابک » به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی مومنی»، دو هفته‌نامه «هفتواد» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد حسنی سعدی»، ماهنامه «فراغت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مسعود فراهی»، ماهنامه «نوای گلشن» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی مهدی زاده زارع اناری»، ماهنامه «بوستان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «احمد افروز»، ماهنامه «دانش ارتباطات توسعه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «شهرام ثبوتی پور»، فصلنامه تخصصی «ساختارهای جبری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ارشام برومند سعید»، فصلنامه تخصصی «تازه‌های روان شناسی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین سنجری بستانی»، فصلنامه تخصصی «نوید تن‌درستی» به صاحب امتیازی «مؤسسه خیریه ثامن‌الحج» و مدیرمسئولی «مجید آراسته»، دوفصلنامه تخصصی «میراث علمی اسلام و ایران» به صاحب امتیازی «مؤسسه نشر میراث مکتوب» و مدیرمسئولی «اکبر ایرانی قمی» موافقت شد.

همچنین در این جلسه با تغییر مدیرمسئولی نشریات «پژوهش زبان و ادبیات فارسی»، «پژوهش سیاست نظری»، «اسلام پژوهی»، «پژوهش جوانان فرهنگ و جامعه»، «پژوهش توسعه شهری» به «محمدجواد چیت ساز»، «تحقیقات فرهنگی»، «مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی» به «محمدرضا حاتمی»، «پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی» به «کیومرث کلانتری درونکلا»، «طب در ورزش» به «لطفعلی پورکاظمی»، «جوان» به «محمد ودود حیدری»، «انتظام اجتماعی» به «سید سیامک فتح الهی محمد خانی»، «سالنامه رشد»، «رشد آموزش فیزیک»، «جوانه» به «محمد ناصری» موافقت شد.

در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت 26 نشریه مورد بررسی قرار گرفت.



