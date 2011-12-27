گازرسانی به شش روستای استان مرکزی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، گازرسانی به سه روستای فراهان شامل، روستاهای چاقر، ارتگل، ایرازتوابع شهرستان فراهان دراستان مرکزی است.

به منظورگازرسانی به این سه روستا نیاز به اجرای 15هزارمتر شبکه گاز از نوع پلی اتیلن و330 مورد انشعاب است.

هزینه تامین کالا واجرای گازرسانی به روستاهای فوق بالغ برچهار میلیاردو 815 میلیون ریال خواهد شد ومدت اجرای این پروژه 180روز تقویمی در نظرگرفته شده است.

عملیات گازرسانی به چهار روستای خمین

مرحله انتخاب پیمانکاراجرای گازرسانی داخلی به روستاهای چنار، سرکوبه، خیزاب، جهان قلعه از توابع شهرستان خمین دراستان مرکزی درکمیته مناقصات این شرکت انجام شد.



به منظورگازرسانی به این چهار روستا نیاز به اجرای 22 هزارو300 متر شبکه گاز از نوع پلی اتیلن و نصب 47 مورد انشعاب گازاست.

هزینه تامین کالا واجرای گازرسانی به روستاهای فوق بالغ برشش میلیارد و 357 میلیون ریال خواهد شد ومدت اجرای این پروژه 180روز تقویمی در نظرگرفته شده است که پس ازاجرای این پروژه زمینه نصب علمک گاز در روستاهای چنار، سرکوبه، خیزاب، جهان قلعه فراهم می شود.