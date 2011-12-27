32 داوطلب در استان مرکزی ثبت نام کردند

فرهاد اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از میان ثبت نام شده ها سه نفر زن و مابقی مرد بودند که ثبت نام کردند.

وی با بیان اینکه، استان مرکزی دارای شش حوزه انتخابیه است گفت: در میان ثبت نام شده ها 20 داوطلب دارای مدرک فوق لیسانس، چهار نفر دکترا، سه نفر دارای تحصیلات حوزوی معادل فوق لیسانس، و چهار نفر لیسانس و از میا خانواده شه ا و ایثارگران هستند.

اسکندری با اشاره به اینکه، این داوطلبان در این شش حوزه انتخابیه در فرمانداری ها و بخشداری های استان ثبت نام کردند، افزود: روند ثبت نام داوطلبان به نحوه مطلوب در استان در حال اجراست.

وی با اشاره به تشکیل 11 کمیته در ستاد انتخابات برای برگزاری روند انتخابات استان گفت: در این دوره از انتخابات گروهی از راس دهندگان راس اولی هستند.

وی در ادامه با بیان مهلت شش روزه ثبت نام نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان همزمان با سراسر کشور، اضافه کرد: نامزدهای این دوره از انتخابات مجلس می توانند تا نهم دی ماه برای ثبت نام به فرمانداری ها و بخشداری های این استان مراجعه کنند.

استان مرکزی با شش حوزه انتخابیه شامل "اراک، خنداب و کمیجان"، "تفرش، فراهان و آشتیان"،"خمین"، "ساوه و زرندیه"، "محلات و دلیجان" و" شازند" دارای هفت کرسی در مجلس شورای اسلامی است که حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب دو نماینده و سایر حوزه های انتخابیه استان مرکزی یک نماینده دارند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 اسفند ماه امسال برگزار می شود.

