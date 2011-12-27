تنها نیمی از ظرفیت شهرک صنعتی سپهر نظرآباد فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غلامی خشگناب شامگاه دوشنبه در نشست مشترک هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان البرز و مدیران واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی سپهر که در دفتر مدیریت این شهرک برگزار شد، اظهار داشت: شهرک صنعتی سپهر ظرفیت 400 واحد تولیدی را دارد که تنها 125 واحد در این شهرک فعالیت دارند.

وی ابراز داشت: در حال حاضر 78 واحد غیر فعال در این شهرک صنعتی وجود دارد که برخی از آنها در حال ساخت و ساز هستند.

مدیر عامل شرکت شهرک صنعتی سپهر نظرآباد گفت: 50 درصد مساحت شهرک صنعتی سپهر خالی و بی استفاده مانده است در صورتی که تمام این زمین های خالی دارای مالک هستند.

غلامی در خصوص کلیاتی از شهرک صنعتی سپهر افزود: شهرک صنعتی مصوب غیر دولتی سپهر در مساحت حدود 425 هکتار در جنوب شهر نظرآباد قرار دارد. با آماده سازی این شهرک صنعتی از سال 1373 یکی از اولین شهرک های صنعتی خودگردان ساخته شد و با همت مدیران بخش صنعت و همچنین تامین منابع مالی، تا این مرحله از آماده سازی را پشت سر گذاشته است.

80 واحد تولیدی در شهرک سپهر نظرآباد در حال ساخت است

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 108 واحد تولیدی و صنعتی فعال و 80 واحد در حال ساخت و ساز با حدود پنج هزار شاغل در این شهرک فعال هستند.

مدیر عامل شرکت شهرک صنعتی سپهر نظرآباد اظهار داشت: ظرفیت نهایی این شهرک صنعتی حدود 400 واحد تولیدی و صنعتی و حدود 20 هزار فرصت شغلی مستقیم است.

غلامی ابراز داشت: با توجه به صدور پروانه بهره برداری برای شهرک صنعتی سپهر، این شرکت از کلیه مزایای قانونی و تسهیلات پیش بینی شده برای شرکت های صنعتی مصوب از جمله مزایای مقرر در قانون تاسیس شرکت های صنعتی ایران و اصلاحیه های بعدی آن برخوردار است.