حماسه 9 دی پیوند سران فتنه با استکبار جهانی را فاش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم سجادی دوشنبه شب در ستاد راهبردی نهضت سواد آموزی خراسان شمالی با اشاره فتنه سال 88 و حضور میلونی مردم در 9 دی ماه همان سال، اظهار داشت: مردم ما زمانی که احساس کنند آرمان های نظام در خطر است و دستاوردهای آن زیر سوال برده می شوند ورود و حماسه ای نظیر 9 دی را خلق می کنند.

وی تصریح کرد: حماسه مردمی در 9 دی سه دستاورد مهم برای نظام جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد که مهم ترین آن افشای پیوند سران فتنه با استکبار جهانی بود.

سجادی دو دستاورد دیگر این حماسه عظیم را تاثیر مردم در مسائل داخلی نظام و یاس و نامیدی دشمنان داخلی و بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: فتنه سال 88 با هوشیاری و بصیرت خود مردم با کمترین هزینه ای خاموش و خنثی شد.

وی با بیان این که 9 دی امید را در دل مردم ایجاد کرد، تاکید کرد: حضور مردم نشان داد که معتقد به نظام و حکومت اسلامی هستند و هرجا که احساس کند آرمان های انقلاب و امام خمینی(ره) در خطر است حضور می یابند.

وی ریزش طرفداران فتنه 88 را از دیگر پیامدهای حماسه مردمی 9 دی عنوان کرد و گفت: روشنگری رهبری در فتنه سال 88 و حضور مردم در 9 دی، موجب شد تا عده کثیری از طرفداران فتنه 88 به دامن ولایت و مردم بازگردند.

قائم مقام ستاد راهبردی نهضت سواد آموزی خراسان شمالی در ادامه نهضت سواد آموزی را مهم ترین ابزار برای افزایش سطح آگاهی و دانایی مردم عنوان کرد و اظهار اشت: مردم کشور ایران از سطح آگاهی بالایی برخوردار هستند و این آگاهی باید به جهانیان معرفی شود.

وی با بیان این که خراسان شمالی استانی نوپا و محروم است و در زیر ساخت ها عقب ماندگی دارد، تاکید کرد: با این وجود انتظار داریم بی سوادی هرچه زودتر در استان ریشه کن شود.