66 بهشهری متقاضی دریافت تسهیلات مشاغل خانگی هستند

علی مهدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق مصوبه سال گذشته هیئت وزیران به 214 عنوان شغل خانگی برای تولید بیشتر بین 10 تا 50 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه اعطا می شود.

وی افزود: از تعداد 214 عنوان مشاغل خانگی، 59 شغل به سازمان فنی وحرفه ای ،111 شغل صنایع دستی، 39 شغل جهاد کشاورزی و پنج شغل به اداره بازرگانی مرتبط بوده که متقاضیان با مراجعه به سایت مشاغل خانگی می توانند در شغل مورد نظر ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: تاکنون 460 نفر موفق به تشکیل پرونده در رشته های خیاطی نازک دوزی و رایانه شده که 205 پرونده در مرحله اول در دست اقدام است.

مهدی پور ابراز امیدواری کرد: افراد با دریافت تسهیلات مربوطه، آن را در بخش درست و تعریف شده مصرف کنند تا با کمترین انحراف، تلاشهای دولت در راستای ایجاد اشتغال مولد به نتایج درخشانی منجر شود.

سرپرست فنی وحرفه ای بهشهر در خصوص افرادی که در اولویت دریافت وام خود اشتغالی قرار دارند، گفت: متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی لازم باشند و مهارت کافی در خصوص امور فنی و حرفه ای را کسب کرده و متاهل و سرپرست خانواده باشند در اولویت دریافت وام خود اشتغالی قرار دارند.

وی با بیان اینکه جواز مشاغل خانگی نیز برای متقاضیان صادر شده، افزود: گام بعدی نظارت بر ایجاد مشاغلی که با گرفتن این تسهیلات ایجاد شدند.

مهدی پور در خصوص رهگیری اشتغال یافتگان این مرکز، افزود: تعهد این مرکز در سال جاری 50 نفر بوده که تاکنون 40 نفر در سامانه رصد ثبت شدند.