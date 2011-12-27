طرح مطالعاتی بازاریابی آبنبات بجنورد اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باقری اظهار داشت: این طرح در مرحله اول برای استان تهران اجرایی و در صورت موافقت برای سایر استانهای کشور نیز انجام می شود.

وی افزود: طرح مطالعات بازاریابی برای آبنبات بجنورد در دو فاز از سوی مشاور انجام می شود.

باقری گفت: با موافقت انجام این طرح مطالعاتی علاوه بر اقتصادی تر شدن تولید آبنبات بجنورد گام موثری در راستای سیاست اشتغالزایی دولت نیز برداشته می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی اظهار داشت: بررسیهای انجام شده داده تاکنون اقدام عملی در خور توجه برای بازاریابی محصولات تولیدی آبنبات بجنورد در استانهای دیگر کشور انجام شده است.

وی افزود: این در حالی است که یکی از مهمترین مولفه ها برای اقتصادی شدن این محصول و سایر محصولات تولیدی اجرای طرح های بازاریابی و توجه به امر کیفی سازی است.

وی اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در راستای سیاست حمایتی سازمان صنایع کوچک ایران به تولید کنندگان دو طرح کیفی سازی تولید با ماندگاری بالا و بازار یابی را به طور همزمان اجرایی کرده است.

باقری اضافه کرد: البته باید تولید کنندگان آبنبات در بجنورد و سایر شهرهای استان شرکت شهرکهای صنعتی را در اجرای طرح مطالعاتی بازار یابی و کیفی سازی کمک کنند تا این طرح به نتیجه مطلوب برسد.

وی اعتبار اجرای طرح مطالعات بازار یابی برای آبنبات در استان تهران را حدود 100 میلیون ریال اعلام کرد.

استان خراسان شمالی بالغ بر 100 کارگاه تولید آبنبات دارد که بیش از نیمی از این کارگاه ها دربجنورد فعالند.