دفن غیربهداشتی زباله سبب بروز معضلات زیست محیطی در بابل شد

فرهاد عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل آبگرفتگی در سطح شهر بابل افزود: متاسفانه به دلیل بالا بودن سطح آب و عدم هدایت مناسب آبهای سطحی به کانالهای موجود شاهد آبگرفتگیها در ایام بارندگی در برخی نقاط سطح شهر بابل هستیم.

وی گفت: امیدواریم با اجرای طرحهای پیش بینی شده و احداث کانالهای هدایت و دفع آبهای سطحی در تمامی نقاط بابل در آینده نزدیک، دیگر شاهد بروز این مشکل بویژه در روزهای بارانی نباشیم.

شهردار بابل افزود: متاسفانه کمبودهای موجود در بخش زیرساختهای لازم برای دفع آبهای سطحی منجر به دفع غیر اصولی بخشی از فاضلابهای خانگی توسط تحلیل آسفالت کوچه ها شده و بار اضافه ای به بخش عمرانی شهرداری وارد می آورد.

عسکری از جدیت شهرداری در زمینه احداث کانالهای هدایت آبهای سطحی خبر داد و افزود: رفع معضل آبگرفتگی و احداث کانالهای هدایت آبهای سطحی در شهر از برنامه های ارائه شده شهرداری بوده که تاکنون این پروژه تا کنون در بسیاری از محلات بابل اجرا شده است.

وی اظهار داشت: با برنامه ریزیهای انجام شده شهرداری مجوز لازم برای متقاضیانی که درخواست حفاری و نصب کنتور دفع فاضلاب را داشته به عمل آورده و تعداد زیادی مجوز نیز در این خصوص صادر شده و آماده همکاری و خدمات رسانی به سایر همشهریان و متقاضیان است.

بابل یکی از بزرگترین شهرهای پرجمعیت مازندران است.