ضعف برپایی نمایشگاه های بین المللی در مازندران/ 24 عنوان پرید

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم برنامه اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران که قرار بود 24 عنوان نمایشگاه در این استان برگزار شود ضعیف ترین سال خود در عرصه برگزاری نمایشگاه را سپری می کند.

این وعده مسئولان در حالی بود که مازندران قابلیتها و توانمندیهای بالقوه ای برای برگزاری نمایشگاههایی در حوزه های مختلف دارد و برگزار نشدن نمایشگاههای اعلام شده می تواند تاثیرات منفی بر روند توسعه این استان داشته باشد.

طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، بیش از 24 عنوان نمایشگاهی که باید در مازندران برگزار می شد تنها در این مدت هفت عنوان نمایشگاه برگزار شد.

بی تفاوتی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در نوع خود جالب توجه بوده چرا که مسئولان آن در قبال این موضوع تاکنون سکوت کرده و هیچ اقدام عملی صورت ندادند.

در سال 88 که قائم شهر به عنوان تنها محل برگزاری نمایشگاه در مازندران شده بوده، تعداد نمایشگاههای برگزار شده روز به روز در استان کمتر می شود.

مازندران سه میلیون و 600 هزار نفر جمعیت دارد.