به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام میرزا حسن صادقی در همایش آموزشی توجیهی عمره دانش آموزی مازندران در سخنانی با تبریک ویژه به زائران جوان به ذکر توصیه هایی در خصوص چگونگی بهره مندی از فضای معنوی سفر حج پرداخت.

وی به اهمیت فراگیری مناسک حج پرداخت و گفت: عمره، امری مستحبی بوده اما وقتی انسان محرم می شود، اعمالی بر او واجب شده و لازم است که زائر خانه خدا از قبل خود را برای این سفر مهیا کند وتمامی احکام و آداب حج را بیاموزد.

صادقی با شرح برخی از واجبات اعمال مفرده، ویژگی تحول آفرین حج را تشریح کرد و گفت: حج واقعی، حجی بوده که در زائر، تحول معنوی و شخصیتی ایجاد کند و فرد پس از اینکه با اعمال حج، همانند روزی که از مادر متولد شده توسط خدا پاک می شود بتواند این پاکی و لطافت روح را تا آخر عمر حفظ کند.

وی افزود: امسال 110 دانش آموز مازندرانی به عمره مفرده اعزام می شوند.

